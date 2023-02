Künftig kann auch der «Fahrtenschreiber» bei ChatGPT in Auftrag gegeben werden. Foto: AFP

Erneut muss ich eine wichtige Mitteilung vorausschicken: Ich kann und darf nicht nur hochoffiziell Bus fahren, sondern ebenso hochoffiziell Texte verfassen. Und bitte, ich bin der Fahrtenschreiber persönlich und schreibe meine Geschichten selbst. Doch, das muss man seit neustem betonen. Roboter können sicherlich nicht nur Schulaufsätze, Uniarbeiten und Expertentexte ausspucken, sondern auch Kolumnen, Glossen und Artikel jeglicher Art kreieren. Liebe Leserinnen und Leser, mal ganz im Ernst: Computergesteuerte Busse und Drämmli, im Supermarkt und im Spital nur noch Roboter und Roboterinnen – so viel Gender muss auch in der digitalen Welt sein –, Avatare und Androide hier und dort… – aber unsere Sprache? Hä? Sind wir wirklich so blöde, dass wir selbst unsere Sprache aufgeben und an die künstliche Intelligenz delegieren?