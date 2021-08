Trickdiebstahl bei Berner Wirtschaftsmann – Der Ex-Topmanager ging einer Betrügerin auf den Leim Reto Hartmann wollte für seine Firma einen Kredit aufnehmen – und wurde um viel Geld erleichtert. Wie konnte das dem erfahrenen Manager und Juristen passieren? Adrian Hopf-Sulc

Machertyp mit Brüchen in der Karriere: Reto Hartmann an einer Medienkonferenz im Jahr 2007. Foto: Tomas Wüthrich

Mit genau acht Gummibändern bündelt Reto Hartmann die vielen Banknoten. 400’000 Euro hat er aus einem Schliessfach geholt und der Frau präsentiert. Hartmann legt das Geld in ein Couvert, das die Frau mitgebracht hat. Sie verschliesst es dann mit Klebeband.

Diese Szene spielt sich im Oktober 2014 in der Filiale Oberhofen der Berner Regionalbank AEK ab. Reto Hartmann hat sich dort mit Liliana Lakatos verabredet. Womöglich kennt er sie aber unter einem anderen Namen. Jedenfalls hat ihm die Frau einen Kredit in der Höhe von 40 Millionen Euro offeriert. Reto Hartmann benötigt das Geld für die von ihm geführte Firma United Commodity. Um seine Kreditwürdigkeit zu beweisen, soll Hartmann der Frau eine erste Zinszahlung von 400’000 Euro in bar präsentieren.

