Mega-Minus wegen Coronavirus – Europapark trotzt der Krise: Die Nachfrage ist gigantisch 100 Millionen Euro hat der Lockdown gekostet. Nun läuft der Betrieb langsam wieder an. Immerhin: Millionen Besucher wollen so schnell wie möglich wieder nach Rust. Sebastian Briellmann

Es lagen dunkle Schatten über dem Europapark in Rust. Foto: Europa-Park

Als alles ruhte, alles ruhen musste, da lief Roland Mack, der Patron der Besitzerfamilie des Europaparks, am Ostersonntag mit seiner Frau durch sein Märchenland. Und er hat gemäss «Handelsblatt» zu ihr gesagt: «280’000 Frühlingsblumen nur für uns.» Es ist dies eine schöne Anekdote in einer Zeit, die ansonsten nicht überaus viel Schönes zu bieten hatte.

In nur zwei Monaten hat der Europapark 100 Millionen Euro an Umsatz verloren – das ist rund ein Drittel davon, was jährlich umgesetzt wird. Geplante Investitionen von weiteren 40 Millionen mussten gestoppt werden. Und während viele Unternehmen in Baden-Württemberg von staatlichen Förderprogrammen profitieren konnten, fiel der Europapark durch: zu gross.

Während also Geld verbrannt wurde – die Stromkosten pro Tag betragen auch in einem leeren Park 10’000 Euro –, mussten die Macks tatenlos zusehen. Kein Wunder, sagte Roland Mack, der um sein Lebenswerk bangte, dass er so etwas nie mehr erleben möchte. Dem «Handelsblatt» sagte er es überdeutlich: «Was wir uns über Jahre aufgebaut haben, zerrinnt uns zwischen den Fingern. Da werden Sie wahnsinnig, wenn Sie kein Ziel haben.»

«Freude herrscht»

Seit knapp zwei Wochen hat der Europapark nun wieder offen; mit reduzierter Kapazität zwar (10’000 statt bis zu 50’000 Gästen wird Einlass gewährt), aber immerhin. Am Dienstag geht nun auch der Wasserpark Rulantica wieder auf, mit 200 Millionen Euro das teuerste Projekt in der 45-jährigen Geschichte. Aber auch die Wasserwelt empfängt Besucher nur in reduziertem Umfang und unter strengen Regeln. Es tut sich was, die Laune ist wieder besser – aber es dürfte Jahre dauern, bis die finanziellen Verluste aufgefangen sind.

Roland Mack sagte am Montag: «So etwas habe ich auch noch nie erlebt: eröffnen, drei Monate zumachen, dann wieder eröffnen.» Das sei durchaus skurril, eigentlich unglaublich, aber er mag sich jetzt nicht mehr grämen. «Freude herrscht», sagt er, und zitiert sicher nicht ganz zufällig Adolf Ogi, «einen Freund des Europaparks».

Der Europapark profitiert nicht unwesentlich von Schweizern, ja sie sind exzellente Kunden. Ein Ausflug nach Rust gehört zu den beliebtesten Reisezielen. Fast ein Viertel der 5,7 Millionen Gäste (2019) stellt unser kleines Land. Bei den Hotelübernachtungen zeichnen wir sogar für rund 40 Prozent verantwortlich. Nun sagt Mack: «Wir sind im ständigen Kontakt, etwa mit den Betreibern der Omnibusse. Alles sieht danach aus, dass diese bald wieder einrollen.» Es sei klar, dass die Nachfrage aus der Schweiz da ist.

Nicht nur aus der Schweiz: Gleich nach Bekanntgabe der Wiedereröffnung wurden online 2,5 Millionen Tickets bestellt; der Run ist also gross. Aber noch kann von Normalität nicht die Rede sein: Im Lockdown wurden 4000 der circa 4500 Mitarbeiter auf Kurzarbeit gesetzt – und noch sind längst nicht alle aus dieser zurück.

Das bestätigt auch Mack: Da der Betrieb derzeit mit reduziertem Programm agiert, konnte man noch nicht alle Arbeitnehmer wieder beschäftigen. Aber man sei bestrebt, dies bald zu ändern: «In ein paar Wochen wollen wir wieder komplett sein.»