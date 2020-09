Neue Attraktion in Rust – Der Europa-Park wagt sich in die virtuelle Realität Mit «Yullbe» eröffnet der Freizeitpark ein völlig neues Erlebnis. Die Technik soll dereinst auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen, hoffen die Betreiber. Alexander Müller

Als eine Art «Iron Man» bewegt man sich durch die neue «virtuelle Realität» im Europa-Park.

Die neueste Attraktion des Europa-Parks ist in vielerlei Hinsicht eine neue Erfahrung. Während im bisherigen Park bis ins Detail gestaltete reale Welten entwickelt wurden, entstand die Realität von «Yullbe» am Computer: Es ist ein Virtual-Reality-Erlebnis, das die Besucher durch abenteuerliche Szenerien führt. Man geht entlang furchterregender Klippen und über sich vertikal drehende Brücken. In Tat und Wahrheit befindet sich der Besucher in einem kahlen, 250 Quadratmeter grossen Raum, wird überwacht von 90 Kameras und unzähligen Sensoren. Der Rundgang durch die virtuelle Welt fühlt sich aber so real an, dass man auf wackligen Füssen unterwegs ist. Eingebaut in das Erlebnis wurden spezielle haptische Erlebnisse. Beispielsweise eine Art Geländer, das in der virtuellen Welt eine stattliche Mauer ist. Solche Elemente sollen den Besuchern Sicherheit verleihen.