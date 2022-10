Federer und die Swiss Indoors – Teil 4: Freudenjahre – Der erste Triumph und ein legendäres Interview Roger Federer fehlt nach seinem Rücktritt bei den Swiss Indoors. Wir blicken in unserer Serie trotzdem zurück und beleuchten die Beziehung zwischen dem Baselbieter und dem Basler Tennisturnier. Tobias Müller

Diese beiden sorgten auf dem Center Court mindestens für so viel Unterhaltung wie die Spieler während den Matches: Roger Federer und Interviewer Heinz Günthardt. Foto: EQ Images

Als Roger Federer Ende Oktober 2006 in der St.-Jakobs-Halle aufschlägt, ist er bereits neunmaliger Grand-Slam-Sieger und seit über zweieinhalb Jahren ununterbrochen die Nummer 1 der Weltrangliste. Der Druck ist gross, die Erwartungen der Zuschauer riesig – und nach vielen erfolglosen Auftritten in Basel klappt es dann endlich mit dem ersten Titel zu Hause.

Im Endspiel schlägt der Baselbieter den Chilenen Fernando Gonzalez. Es ist eine klare Sache von Beginn an, Federer entscheidet die Partie mit 6:3, 6:2 und 7:6. Die BaZ titelt am Tag danach «Federer erfüllt Träume», und der Maestro selber sagt zu seinem ersten Triumph vor den erwartungsvollen Heimfans: «Das ist einer der schönsten Momente meiner Karriere. Es ist schon einzigartig, den Balljungen eine Medaille zu überreichen, nachdem ich im gleichen Alter von einer Karriere als Tennisprofi und von Siegen geträumt habe.»

Danach ist der Knoten geplatzt. Auch im Jahr darauf holt sich Federer mühelos den Titel, im Final lässt er dem Finnen Jarkko Nieminen keine Chance. Aufgrund der schieren Dominanz ist es vielleicht auch, dass bei dieser Austragung nicht nur das Sportliche zu reden gibt, sondern vor allem ein Auftritt Federers nach einem Match.

Im Anschluss an den klaren Achtelfinalsieg gegen ein 19-jähriges Nachwuchstalent namens Juan Martin Del Potro aus Argentinien steht Federer TV-Kommentator Heinz Günthardt auf dem Center Court Rede und Antwort. Günthardt stellt fest, dass Del Potro 1,95 Meter gross sei, zwei Tage zuvor musste Federer gegen jemanden spielen, der 100 Kilo schwer war. Also fragt er: «Bist du langsam einer der Kleineren in der Garderobe?»

«Nei, äh … also … glaub … im Mittelmass, gäll … äääh … ich lueg nit eso genau … nei.» Roger Federer auf die Frage, ob er langsam einer der Kleineren auf der Tour sei.

Federers Antwort, immer wieder mit Kichern und Gelächter unterbrochen, ist: «Nei, äh … also … glaub … im Mittelmass, gäll, äääh … ich lueg nit eso genau … nei.» Experte Günthardt will dann die Situation professionell retten, in dem er sein Fachwissen einbringt und sagt: «Andre Agassi hat mal gesagt, man müsse sich als Spieler immer weiterentwickeln. Sie werden immer grösser, immer stärker und immer schneller. Ist das wirklich so?»

Die Scheinwerfer leuchten auf Federer hinab, dessen Gesicht immer röter wird und der hinter seinem Frotteetuch irgendetwas nuschelt, zustimmt, wieder zu kichern beginnt, sich abdreht – und dann hervorpresst: «Es wird hart.» Die Halle bricht in Gelächter aus, und Federer schwitzt mehr als bei seinem Zweisatzsieg zuvor.

