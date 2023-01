Filmreihe zu Sidney Poitier – Der erste schwarze Oscargewinner Wer verstehen will, wie fest der Rassismus die Vereinigten Staaten noch in den 50er- und 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts im Griff hatte, sollte sich diese Filme ansehen. Markus Wüest

Gregory Peck, Annabella, Sidney Poitier und Anne Bancroft (v.l.) an der Oscarverleihung 1964. Foto: rts

Das Stadtkino widmet dem amerikanischen Schauspieler Sidney Poitier aktuell eine Filmreihe. Poitier wurde 1927 in Miami, Florida, geboren, wuchs aber mit seinen Eltern auf den Bahamas auf. Da er in den USA zur Welt kam, erhielt er automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Sein Einstieg in die Filmindustrie war harzig. Poitier startete seine Karriere als Tellerwäscher (!) in New York, spielte am Broadway und kam 1950 erstmals nach Hollywood. Doch die US-Filmindustrie der 1950er-Jahre war noch nicht wirklich bereit für einen schwarzen Hauptdarsteller.

So musste er die «Ochsentour» über Nebenrollen machen, bis er schliesslich dank herausragender Leistungen in einer Handvoll grosser Filme zum Star wurde. Zum Beispiel «Die Saat der Gewalt» und der Ausbrecherfilm «Flucht in Ketten», in dem er an der Seite von Tony Curtis überzeugte. Für den Bibelfilm der etwas anderen Art «Lilien auf dem Felde» erhielt Poitier 1964 den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Er war der erste Farbige, dem in Hollywood überhaupt diese Ehre zuteil wurde. Der Film, im Wesentlichen die Begegnung von fünf Nonnen mit Wurzeln in der DDR mit einem gutmütigen, kräftigen Arbeiter (Poitier) im Südwesten der USA, gewann auch den Silbernen Bären in Berlin.

Ein gefährliches Leben

Sidney Poitier war ein mutiger Mann. Einer, der sich stets gegen die Ungleichbehandlung wehrte und dank der geschickten Auswahl der Filme, in denen er mitspielte, den (oft versteckten) Rassismus in den USA anprangerte. Wer je «In der Hitze der Nacht» gesehen hat, 1967 unter der Regie von Norman Jewison entstanden, konnte fast körperlich spüren, wie gefährlich es damals war, als Schwarzer vor allem in den Südstaaten Amerikas seinen Weg zu gehen.

Ein grossartiger Film mit einer legendären Szene: Da wagt es der schwarze Polizist Virgil Tibbs (Poitier), einen Weissen zu ohrfeigen.

Filmszene aus «Lilien auf dem Felde»

Sidney Poitier starb am 6. Januar letzten Jahres. Er wurde vom schwarzen Amerika verehrt. Barack Obama, Oprah Winfrey, Spike Lee – sie alle bewunderten den Mann von den Bahamas, der neben seiner Karriere als Schauspieler auch zum Regisseur geworden war.

Für alle Nachgeborenen ist die Filmreihe im Stadtkino möglicherweise ein Augenöffner. Wer sich die Filme aus den Anfängen der Karriere von Sidney Poitier anschaut, kann mindestens ansatzweise erahnen, wie das Leben der Afroamerikaner damals aussah. Wie stark der Rassismus verbreitet war und wie er sich äusserte.





Markus Wüest ist Kulturchef der BaZ und stellvertretender Chefredaktor. Er hat in Basel Geschichte studiert und arbeitet seit 1990 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.