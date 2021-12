Auszeichnung für Robert Develey – Der erste «Fasnächtler des Jahres» ist ein Waadtländer Der neu kreierte Preis der Fasnachtsstuube geht an den Laternenmaler der Revoluzzer. Andrea Schuhmacher

Der 91-Jährige Robert Develey bei der Preisverleihung in der Fasnachtsstuube. Foto: Nicole Pont

Sichtlich gerührt steht der 91-Jährige vor den versammelten Revoluzzern und sagt: «Die Ehre habe ich nicht verdient, ich bin doch ein Amateur.» Robert Develey ist an diesem Dienstagabend von der Fasnachtsstuube zum ersten «Fasnächtler des Jahres» gekürt worden. Er, der 1930 in Lausanne geboren wurde und nach einem kurzen Zwischenstopp in Bern im Jahr 1935 nach Basel kam. Er, der im Sommer 1966 von drei Fasnächtlern dazu angestiftet wurde Piccolo spielen zu lernen – und im nächsten Jahr sogleich die erste Laterne für seine Clique malen sollte.

«Über 20 grosse Laternen, 130 Kopflaternen und auch 4 Steckenlaternen habe ich gemalt», erzählt Develey. Er sei eigentlich ein Hobbymaler: Nie hat er das Handwerk gelernt. Tatsächlich ist Develey Arzt für Oto-Rhino-Laryngologie (Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde), wie Comité-Obfrau Pia Inderbitzin in einer kurzen Rede festhält. 50 Jahre war er auch als Theaterarzt in Basel tätig. Es sei aber die Fasnacht gewesen, die ihn an Basel gebunden habe. Denn: «Hier hast du die Möglichkeit, aus dir selbst herauszuwachsen», so Develey.

Zu seinen Ehren enthüllen die Revoluzzer vor der Fasnachtstuube Develey’s letzte Laterne – die von der Fasnacht 2020. Vorausblickend sagt der «Ehrenfasnächtler»: «Wir wollen für 2022 zuversichtlich sein».

«Ehrespalebärglemer» als Vorbild

Ins Leben gerufen wurde die Auszeichnung «Fasnächtler des Jahres» von drei bekannten Namen in Basel: Patrick Allmandinger, Rolf Tschan und Christophe Haller. Sie planen diese Auszeichnung von nun an jährlich zu verleihen. Ähnlich wie beim «Ehrespalebärglemer» wird die oder der Auserwählte mit einer Ehrentafel geehrt. Die erste ist bereits bei der Fasnachtstuube zu finden.

Ähnlich wie beim «Ehrespalebärglemer» wird die oder der Auserwählte mit einer Ehrentafel geehrt. Foto: Nicole Pont

«Wir wollen das Gremium bis zum nächsten Jahr noch erweitern», sagt Allmandinger. Um die richtigen Personen für die Ehrung zu finden, appelliert er an alle Fasnächtler: «Wir sind darauf angewiesen, dass sich Cliquen und Guggen bei uns melden und Personen nominieren, die sich speziell für die Fasnacht engagiert haben.» Das dürfen Pfeifer und Tambouren sein – aber zum Beispiel auch jemand, der 40 Jahre lang für eine Wagenclique den Traktor gefahren hat.

