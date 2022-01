3:1 im Test gegen Sandhausen – Der erste Basler Sieg und eine Reise zum Matterhorn Der FCB gewinnt das erste Testspiel mit 3:1 gegen Sandhausen. Am Sonntag reist das Team mit dem Zug nach Zermatt, um die Leichtigkeit des Sommers aufleben zu lassen. Tilman Pauls

Arthur Cabral – wer denn auch sonst? – erzielt das erste Basler Tor des Jahres zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen den SV Sandhausen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Patrick Rahmen ist sichtlich zufrieden. Mit dem Ergebnis natürlich auch, einen Sieg nimmt man zum Start ins neue Jahr immer gerne. Auch wenn es gegen einen relativ zahmen SV Sandhausen aus der 2. Bundesliga ist. Aber auch über die Einstellung und den Gesamteindruck seines Teams findet Rahmen an diesem Samstag nur lobende Worte.

Weiter nach der Werbung

«Am Anfang hatten wir ein bisschen Mühe», schränkt er zwar ein. Es ist die Phase zu Beginn, in der die Deutschen mit 1:0 in Führung gehen. «Aber die 15 Minuten vor der Pause und auch die zweite Hälfte haben mir sehr gefallen», sagt Rahmen. Der Basler arbeiten da konsequent gegen den Ball, lassen dem Gegner nicht viele Räume und gestehen ihm so gut wie keine Chancen zu.

Am Ende gewinnt der FCB verdient mit 3:1. Arthur Cabral schiesst das 1:1 nach einem schönen Doppelpass mit dem engagierten Sebastiano Esposito (36.). Matias Palacios erzielt das 2:1 mit einem Handspenalty, den Darian Males zuvor erzwungen hat (55.). Und den dritten Treffer erzielt der 17-jährige Ungar Zsombor Gruber. Er ist neben Mehmet Manis und Mile Vukelic einer von drei Junioren, die zum Einsatz kommen, damit die Basler zwei komplette Mannschaften bilden können.

Das Matchtelegramm Infos einblenden FC Basel – SV Sandhausen 3:1 (1:1) Campus. – Keine Zuschauer. – SR Gianforte. – Tore: 19. Testroet 0:1. 36. Cabral 1:1. 55. Palacios (Handspenalty) 2:1. 66. Gruber 3:1. FCB (1. Halbzeit): Gebhardt (46. Spycher); Manis (46. Tavares), Frei (46. Cömert), Djiga (46. Vukelic), Pelmard (46. Hajdari); Xhaka (46. Palacios), Burger (46. Kasami); Fernandes (46. Ndoye), Esposito (46. Males), Stocker (46. Millar); Cabral (46. Gruber). Bemerkungen: FCB ohne Cardoso, Lindner, Lopez, Zhegrova (alle krank), Padula, Essiam (verletzt), Petretta (abwesend), Quintillà, Lang (geschont).

Ableiten kann man aus dem Resultat – wie immer in der Vorbereitung – natürlich noch nicht viel. Für Rahmen und sein Team zeigt dieses 3:1 aber, dass das spontan eingerichtete Trainingslager in der Heimat gut begonnen hat. Nach der kurzfristigen Absage der Dubai-Reise hat der Club umstellen und auch improvisieren müssen, ehe der Plan für die Vorbereitung in der Schweiz Formen angenommen hat.

Am Sonntag reisen die Basler nach einer Einheit am Morgen mit dem Zug nach Zermatt, wo sie mit einer Wanderung den Team-Event aus dem Sommer nochmal aufleben lassen wollen. Damals waren die Spieler mit Helikoptern um das Matterhorn geflogen. Und auch im Anschluss wurde der Gipfel als Symbol des Basler Aufstiegs bildlich verwendet.

Am Mittwoch dann wird der FCB sein zweites Testspiel gegen den FC Lugano im Cornaredo bestreiten, ehe er wieder zurück nach Basel reist. Im Tessin werden dann wieder einige Spieler zur Verfügung stehen, die am Samstag gefehlt haben. Zum Beispiel Michael Lang, Jordi Quintillà oder auch Emmanuel Essiam, der am Donnerstag im Training einen Schlag aufs Knie bekommen hat.

Der Neuzugang aus Ghana und einige weitere Spieler, die erst im August zum FCB gewechselt sind, werden mit dem Ausflug in den Schnee ein bisschen von dem erleben, was der Rest des Teams im Sommer bereits gesehen hat. Und wer weiss? Vielleicht hilft es ja dabei, dass die Basler ebenso erfolgreich in die Rückrunde starten wie in die erste Phase dieser Saison im letzten Sommer.

Mit dem Kopf scheitert Arthur Cabral zu Beginn des Spiels noch, wenig später kann er dann aber seinen Treffer zum 1:1 bejubeln. Foto: Georgios Kefalas (Keystone) Dem ersten Basler Treffer des Jahres ging eine schöne Kombination mit Sebastiano Esposito voraus. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus) Auch Eray Cömert kam in der zweiten Hälfte zum Einsatz. Der Innenverteidiger hat sich bekanntlich nach dem letzten Spiel von den Fans verabschiedet und sucht aktuell nach einem neuen Club. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus) 1 / 6

Tilman Pauls arbeitet seit fast zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

Fehler gefunden?Jetzt melden.