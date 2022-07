Ungelöstes Rätsel – Der Erpresser, der aus dem Flugzeug sprang Netflix zeigt eine vierteilige neue Doku über D. B. Cooper. Der legendäre Fall von 1971 wirft bis heute Fragen auf. Trotz unzähliger Detektive, Spurensucher und Bluthunde. Markus Wüest

Phantombild von D. B. Cooper beziehungsweise Dan Cooper. Quelle: FBI

Am 24. November 1971 zeigte auf einem Inlandflug der amerikanischen Fluggesellschaft Northwest Orient Airlines von Portland, Oregon, nach Seattle, Washington, ein Mann in einem dunklen Anzug einer Stewardess, was er im Koffer auf seinem Schoss versteckte: eine Bombe. (Also ein paar rote Stangen und ein paar Kabel.) Zuvor hatte er sie nach Übergabe eines Zettels aufgefordert, sich neben ihn zu setzen.