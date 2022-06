Ein riesiger Webteppich als See oder Meer – Der Erinnerungsspeicher Wasser Im Rahmen des Performance-Festivals «Bang Bang» im Museum Tinguely geht es am kommenden Wochenende um «Flüchtige Tat». Mit dabei: die in Basel lebende Künstlerin Sarina Scheidegger. Markus Wüest

Der blaugelbe Baumwollteppich – das Wasser, der See, das Meer? – ist etwa sieben Meter breit und knapp zehn Meter lang. Er bildet den Boden, den Untergrund – das Becken? – für die Performance «Collaborating Waters» von Sarina Scheidegger. Diese Performance erlebte, in ähnlicher, aber nicht gleicher Form, ihre Premiere vor einem Jahr an den Swiss Art Awards.