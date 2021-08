Gruseliges Wandbild in Basel – Der enthauptete Heilige Leicht grauslich: Im St.-Alban-Tal trägt der heilige Albanus seinen abgeschlagenen Kopf in den eigenen Händen. Dominik Heitz

Enthauptet und zum Heiligen erhoben: «Sanct Albanus». Foto: Dominik Heitz

Das Wandbild findet sich im Dalbeloch, an der Liegenschaft St.-Alban-Kirchrain 12: Es zeigt eine Nische, in der ein Heiliger mit Bischofsstab seinen abgehauenen Kopf in den Händen hält. Er heisst Alban und steht auf einer Wiese mit Buschwindröschen, die in der christlichen Symbolik ein Sinnbild für das vergossene Blut der Heiligen sowie die sieben Schmerzen der Gottesmutter Maria sind.

Weiter nach der Werbung

Die etwas grausliche Darstellung des «Sanct Albanus» entstand um 1900, weshalb die darüber stehende Inschrift «Anno Domini 1150» äusserst rätselhaft ist. Aber vielleicht hat der Maler nach dem M schlicht das D vergessen, sonst hiesse es nun 1650 und würde das Jahr benennen, in dem erstmals eine Scheune und Stallung an diesem Ort nachgewiesen ist.