Recherche zum Fall Wallisellen – Der Entführer gab sich als Polizist aus Der Schweizer Impfchef ging mit einer falschen Sicherheitskraft mit, die ihm vorgaukelte, er sei in Gefahr. Die brisante Straftat blieb behördenintern tagelang unter dem Deckel. Mario Stäuble Thomas Knellwolf Urs Jaudas (Fotos)

Am Abend des 6. April stellte die Polizei den Entführer. Der erschoss seine Begleiterin und starb daraufhin durch eine Kugel eines Polizisten. Das Foto zeigt den Tatort in Wallisellen. Foto: PD

Irgendwann am Abend des 31. März meldete sich jemand an der Tür bei Christoph Berger zu Hause, in einer Gemeinde in der Nähe von Zürich. Der Mann schien ein Polizist zu sein, jedenfalls erweckte seine Kleidung den entsprechenden Eindruck. Der Mann gab vor, Berger sei gefährdet, und sagte ihm, er solle mitkommen. Der befolgte die Anweisung. Dies berichten zwei gut informierte Quellen.