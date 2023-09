Einziger Urner Nationalrat im Porträt – Er will, dass jede Fahrt durch den Gotthard kostet Die Staus auf der A2 in Uri sind längst unerträglich, findet Simon Stadler. Dass jetzt die Diskussion über eine «Alpen-Maut» Fahrt aufnimmt, hat viel mit ihm zu tun. Gregor Poletti

Er wird bestürmt, weil der Stau am Gotthard das Land umtreibt: Simon Stadler auf einer Autobahn-Brücke. Fotos: Fabian Biasio

«Saluti, wie gehts? Bist du auch wieder einmal im Land?» Kaum hat der Urner Politiker im Restaurant Schächengrund Platz genommen, winkt ein ehemaliger Arbeitskollege. Ein Jugendfreund kommt für einen kurzen Schwatz an den Tisch. Man kennt ihn hier im Kanton Uri, den Simon Stadler. Er war als «Schmutzli» mit dem Samichlaus in so mancher Wohnstube zu Gast, er sitzt im Vorstand des kantonalen Schwingerverbands. Für einen 35-Jährigen hat er bereits eine beachtliche politische Karriere hingelegt: Seit vier Jahren sitzt er als einziger Vertreter des Gotthardkantons im Nationalrat.