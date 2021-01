Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Der Einkaufswagen-Test: Bin ich ein guter Mensch? Ein alltäglicher Moment im Supermarkt gibt Aufschluss darüber, ob wir egoistisch oder altruistisch sind. Mikael Krogerus , Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Die Frage, ob wir von Natur aus gut oder böse sind, stellt sich der Mensch seit er Fragen stellen kann. Die sogenannte Einkaufswagentheorie, die seit letztem Jahr durchs Internet geistert und dessen Urheber*in bis heute unbekannt ist, übersetzt die Urfrage in eine Alltagshandlung:

Würden Sie den Einkaufswagen an den richtigen Platz zurückstellen, wenn das Ein-Franken-Depot wieder abgeschafft werden würde? Anders gefragt: Würden Sie etwas für andere zu tun (ohne selbst davon zu profitieren)?

Der Fall hat durchaus eine moralphilosophische Dimension, denn den Einkaufswagen nach dem Einkaufen zurück an seinen angestammten Ort zu bringen und nicht einfach auf dem Parkplatz stehen zu lassen, ist eine Handlung, die jeder Mensch als sinnvoll und nachvollziehbar betrachtet. Ihn zurückzuschieben und in die Reihe einzuordnen ist eine der wenigen Handlungen, von denen wir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, dass sie objektiv richtig ist. Zugleich ist es nicht verboten, ihn einfach stehen zu lassen. Niemand wird Sie bestrafen. Und Sie werden auch nicht gelobt oder belohnt, wenn Sie ihn zurückbringen. Es geht nur darum, dass es für andere (nicht für Sie!) angenehmer ist, wenn die Einkaufswagen danach geordnet in einer Reihe stehen.