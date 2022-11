Klima-Event in Gelterkinden – Der Einfluss der Ernährung Zwei Vorträge sollen aufzeigen, wie wir uns klimafreundlicher ernähren können. Zudem soll am selben Anlass eine Schaltung nach Sharm el-Sheik Tatsache werden. Daniel Aenishänslin

Im ägyptischen Sharm el-Sheikh wird über das Klima gesprochen, in Gelterkinden auch. Foto: Peter Dejong

Es geht ums Klima. Im ägyptischen Sharm el-Sheikh läuft die Klimakonferenz COP27 der Vereinten Nationen, und in Gelterkinden sprechen am Dienstag, 15. November Ständerätin Maya Graf (Grüne) und Klimawissenschaftler Gian-Kasper Plattner zum Thema. Plattner ist Co-Autor der IPCC-Berichte, der Berichte also, die der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen herausgibt.

Im Klima-Fokus steht die Ernährung. Graf und Plattner wollen aufzeigen, welche Auswirkungen unsere Ernährungsweise auf das Klima hat und stellen mögliche Massnahmen zur Diskussion. Die Ernährung soll aktuell rund 20 Prozent des CO2-Ausstosses zur Folge haben. Während der Veranstaltung wird nach Sharm el-Sheikh geschaltet, wo Rahmenbedingungen zum Stopp des Klimawandels ausgehandelt werden. Interessierte werden aufgefordert, ihre Fragen mit- und in die Diskussionsrunde einzubringen.

Die Sekundarschule Gelterkinden ist seit 2 Jahren als Klimaschule unterwegs. Nach dem Schwerpunktthema «Biodiversität» mit der ökologischen Aufwertung des Schulareals widmet sich die Sek Gelterkinden dieses Jahr der Ernährung.

