Nach Swiss-League-Aufstieg – Der EHC Basel verpflichtet den ersten Ausländer Der kanadische Stürmer Jakob Stukel spielt nächste Saison für den Swiss-League-Aufsteiger. Er stösst vom HC Pustertal zum EHC. Luc Durisch

Besticht mit seinem Tempo und seinen Abschlussfähigkeiten: Jakob Stukel. Foto: EHC Basel

Ziemlich genau drei Wochen ist es her, dass der EHC Basel sich zum Meister der Mysports League kürte. Es war das gebührende Ende einer Saison, in welcher der Basler Eishockeyclub endlich den Aufstieg ins Profihockey feiern konnte.

Seither ist es etwas ruhiger geworden um den EHC. Am Mittwoch jedoch vermeldeten die Basler ihren ersten Transfer für die kommende Spielzeit in der Swiss League. Der Eishockeyclub verpflichtet mit dem 25-jährigen Kanadier Jakob Stukel den ersten von zwei Ausländern.

Der schnelle und schussstarke Stürmer wechselt vom österreichischen Club HC Pustertal, der in der ICE Hockey League (ICEHL) seine Partien bestreitet, nach Basel. Sportchef Oliver Schäublin sagt: «Zum Vergleich, die ICEHL ist die höchste österreichische Liga und stellt Teams, die in der Champions Hockey League gegen Schweizer NL-Clubs antreten.»

Das Hockey in der Swiss League sei zwar etwas schneller, dafür wird in der ICEHL strukturierter, abgeklärter und härter gespielt. In der letzten Spielzeit erzielte Stukel dort 21 Tore, steuerte 20 Assists bei und war somit der drittbeste Skorer der Mannschaft, die bis in den Playoff-Viertelfinal vorstiess.

Nun soll noch ein Center her

Das sind beachtliche Werte für den 25-jährigen Kanadier, der 2016 in der sechsten Runde von den Vancouver Canucks gedraftet wurde und 81 AHL-Matches in den Beinen hat.

Schäublin zeigt sich auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Verstärkung: «Stukel bringt jede Menge Speed mit. Das war einer der Faktoren, die wir für unsere Mannschaft gesucht haben. Dazu ist er jung und hat entsprechend noch Ziele im Hockey.»

Auf den Schultern des Kanadiers dürfte aber einiges an Druck lasten. Als einer von zwei Ausländern werden von ihm gute Leistungen erwartet. «Wir sind aber überzeugt, dass er für uns eine Verstärkung sein wird. Er hat bereits in Europa gespielt und kennt daher die hiesigen grösseren Eisfelder», ist sich Schäublin sicher.

Neben dem kanadischen Flügelspieler sind die Basler bereits auf der Suche nach dem zweiten Ausländer. Für diesen haben sie ein etwas anderes Anforderungsprofil. Sie möchten einen Center mit Spielmacherqualitäten verpflichten und damit auch auf den Rücktritt von Eric Himelfarb reagieren, der den EHC vor drei Wochen zur Meisterschaft schoss.



