Regionalsport – Der EHC Basel trennt sich von Robert Othmann Die Basler lösen den Vertrag mit ihrem Trainer auf, weil er die für den angestrebten nächsten Schritt notwendigen Ressourcen nicht jederzeit aufbringen könne. Robin Rickenbacher

Robert Othmann (links) leitet nicht länger das Training des EHC Basel. Foto: Kostas Maros

Eben erst ist eine Saison zu Ende gegangen, die man beim EHC Basel so schnell nicht wieder vergessen wird. Auf die erfolgreichen Playoffs, in welchen sich die Basler bis in den Final spielten, folgte der Meisterschaftsabbruch wegen des Coronavirus. Die ereignisreichen Zeiten beim EHC gehen auch nach dem abrupten Ende der Spielzeit weiter. Wie der Verein am Sonntag kommunizierte, wird Trainer Robert Othmann die Basler kommende Saison nicht länger als Trainer betreuen.

Wie es in der Medienmitteilung des Clubs heisst, haben die Verantwortlichen des EHC gemeinsam mit Othmann die sportliche Situation analysiert und die weiteren Ziele diskutiert. «Dies war ein Prozess, der bereits die vergangenen Wochen in Gang war», sagt EHC-Präsident Daniel Schnellmann. Für die Führung der Basler war nach der erfolgreichen Saison klar, dass in der kommenden Spielzeit der nächste Schritt angestrebt werden müsse. Und dass Robert Othmann nicht der passende Trainer sei, um diesen nächsten Schritt zu vollziehen.

Malicek soll bleiben

Anzeichen dafür habe es, wie Schnellmann sagt, bereits vor einigen Wochen gegeben. Angefangen in den letzten Qualifikationsspielen, in denen Sportchef Olivier Schäublin zum Trainerduo an die Bande trat, um einen zusätzlichen Impuls zu liefern. Es war ein Moment, in dem der EHC sportlich Unsicherheiten zeigte, gar noch die Teilnahme an den Playoffs in Gefahr geraten war. Weil sich der Erfolg mit Schäublin wiedereinstellte, blieb er bis zum Ende der Saison als Unterstützung auf der Trainerbank.

Diese Episode markiert einen der Gründe, der die Verantwortlichen des EHC letztlich zum Schluss bewog, dass Othmann nicht der richtige Übungsleiter für die kommende Saison ist. Denn Schäublin, und auch Assistenztrainer David Malicek, hatten ihr Engagement in der ersten Mannschaft hochfahren müssen, weil der fernab des Eises vielbeschäftigte Othmann die notwendigen Ressourcen nicht immer bereitstellen konnte. «Wir brauchen einen Trainer, der diese Ressourcen jederzeit hat, wenn die Aufgaben es verlangen», sagt Schnellmann.

Will der EHC kommende Saison einen weiteren Schritt vorwärts machen, geht man beim Basler Verein davon aus, dass die Aufgaben des Trainers noch umfangreicher werden. Und dass dieser dementsprechend dafür noch mehr Zeit wird aufwenden müssen. Etwas, was man bei Othmann, der neben seiner Tätigkeit beim EHC voll im Berufsleben steht, so nicht als möglich einstuft. Damit endet die Trainerzeit des 43-Jährigen beim EHC nach nur einer Spielzeit. Auch wenn Othmann gerne im Amt geblieben wäre, folgte die Trennung in gegenseitiger Übereinstimmung.

Nun sind die Basler also auf der Suche nach einem neuen Coach. Gewisse Kandidaten habe man bereits im Auge, so Schnellmann, klar ist aber noch nichts. «Wir hoffen, dass wir eher in den nächsten Tagen denn Wochen einen Nachfolger finden», so der EHC-Präsident. Klar ist derweil bereits, dass Assistent Malicek gehalten werden soll.