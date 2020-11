Keine Playoffs wegen Corona – Der EHC Basel steht vor ungewissen Wochen Die Clubs der Mysports League haben entschieden, auch bei einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs auf die Playoffs zu verzichten. Stattdessen wird in der Liga unter anderem ein Punkte-pro-Spiel-Quotient eingeführt. Luc Durisch

Dieses Jahr wird es ein solches Bild in der St.-Jakob-Arena wohl nicht mehr geben. Foto: Kostas Maros

Hinter dem EHC Basel liegen turbulente zwei Monate. Mitte Oktober wurden mehrere Eishockey-Spieler der Basler positiv auf das Coronavirus getestet, woraufhin sich das gesamte Team in Quarantäne begeben musste. Just einen Tag bevor die Mannschaft diese hätte verlassen können, beschloss die Mysports League am 23. Oktober, den Spielbetrieb zu unterbrechen.

Eine Woche später verbot der Bundesrat das Training für Kontaktsportarten, sodass der EHC nur noch in Gruppen bis zu 15 Personen und mit Abstand trainieren konnte. Seit letzter Woche ist wegen der verschärften Massnahmen des Kantons Basel-Stadt auch diese Form des Trainings verboten. Erschwerend kommt hinzu, dass der EHC sich an die Weisungen beider Kantone halten muss, da die Eishalle auf Münchensteiner Boden liegt.