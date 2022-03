4:3-Sieg gegen Huttwil – Der EHC Basel ist Schweizer Meister Der EHC gewinnt eine umkämpfte Belle mit 4:3. Damit krönen die Basler eine starke Mysports-League-Saison mit dem Schweizer Meistertitel. Luc Durisch

Der EHC Basel kann wenige Tage nach dem Aufstieg erneut jubeln: Er holt sich den Schweizer Meistertitel. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Kaum eine Minute noch zu spielen, da zieht Eric Himelfarb zum Konter los. Er lässt den letzten Huttwil-Verteidiger gekonnt stehen und bezwingt Huttwil-Keeper Nicola Wyss und bringt die St.-Jakob-Arena zum Kochen. Es ist das 4:3 für den Basler Eishockeyclub. Huttwil nimmt sogleich das Time-out. Nach dem Puckeinwurf zählen die 3537 anwesenden Zuschauer die Sekunden. Der EHC bringt den Vorsprung über die Zeit, und es brechen alle Dämme. Die Basler holen sich den Sieg in der Belle, feiern den Schweizer Meistertitel in der Mysports League und krönen damit eine starke Saison, in der sie auch den Aufstieg in die Swiss League schaffen.

Dabei hatte die Belle für den EHC nicht optimal gestartet. Nach sieben Minuten kassierte Himelfarb eine Strafe. Dies wussten die Gäste aus Huttwil auszunutzen. Patrick Meyer erzielte die frühe Führung. Doch der EHC steckte nicht auf. Angepeitscht von den lautstarken EHC-Anhängern kämpfte er sich zurück in die Partie und glich noch vor der ersten Drittelpause durch Lucas Bachofner aus.

Weiter nach der Werbung

In die zweiten 20 Minuten erwischte der EHC einen Traumstart. Nach weniger als einer Minute erzielte Patrick Zubler die erstmalige Basler Führung. Doch die Freude währte nur gerade sieben Minuten. In der 28. Minute glich Silvan Hess die Partie wieder aus. Und es kam sogar noch schlimmer für den EHC. Kurz vor Drittelende ging Huttwil durch Hannes Kobel erneut in Führung.

Der Meisterabend in Bildern : Das Spiel startet denkbar ungünstig. Es sind die Gäste aus Huttwil, die zunächst jubeln können. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus) Ausgleich! Die Basler bejubeln den Treffer von Lucas Bachofner zum 1:1. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus) Der Aufstieg wird begossen. Es dürfte eine lange Nacht werden. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus) 1 / 9

Dominantes Schlussdrittel

Entsprechend waren die Basler im Schlussabschnitt gefordert. Und sie lieferten. Das Weber-Team war klar die bessere Mannschaft und schnürte Huttwil zu Beginn regelrecht ein. Nachdem Marcell Révész, Eric Himelfarb, Jérôme Lanz und Jens Nater mit ihren Abschlüssen gescheitert waren, lenkte Diego Schwarzenbach einen weiteren Versuch von Nater zum Ausgleich ins Netz. Dann allerdings hatte der EHC kurz einen Blackout. Er ermöglichte den Gästen eine gute Kontersituation, in der diese prompt eine Strafe provozierten. Im Boxplay war das Weber-Team dann aber wieder präsent und hatte durch Martin Alihodzic sogar die beste Gelegenheit.

Auch in der Folge war der EHC wieder spielbestimmend. Himelfarb traf zunächst den Pfosten (53.), scheiterte aus aussichtsreicher Position an Keeper Wyss, bevor er schliesslich 47.5 Sekunden vor Schluss die Basler Fans doch noch erlöste. Um exakt 22.14 Uhr bekam EHC-Captain Thomas Büsser schliesslich den Pokal überreicht. Die Stimmung in der Arena kochte noch einmal hoch. Der grösste Teil der Fans war geblieben, um mit der Mannschaft diesen Erfolg zu feiern. Mit dem Meistertitel vor eigenem Anhang belohnen sich die Basler für eine starke Saison.

Fehler gefunden?Jetzt melden.