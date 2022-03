Grosser Name – Der EHC Basel geht eine Partnerschaft mit dem SC Bern ein Der Basler Eishockeyclub arbeitet ab der kommenden Saison mit dem SC Bern auf Profistufe und im Nachwuchsbereich zusammen. Luc Durisch UPDATE FOLGT

Im Cup-Sechzehntelfinal 2020 noch Gegner, fortan Partner: Der EHC Basel und der SC Bern. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Der EHC Basel werkelt nach dem Aufstieg in die Swiss League bereits intensiv an der nächsten Spielzeit. Am Montag verkündete der Club eine Partnerschaft mit dem National-League-Club SC Bern. Diese Vereinbarung zu einer engen partnerschaftlichen Zusammenarbeit gilt für die Profis wie auch für den Nachwuchs.

Weiter nach der Werbung

Auf Stufe Swiss League und National League geht es vor allem darum, dass talentierte Berner Spieler beim EHC Basel in der Swiss League Spielpraxis sammeln, sich weiterentwickeln und schliesslich den Sprung in die höchste Schweizer Liga schaffen sollen.

Bei den Junioren liegt der Fokus auf den Stufen ab der U-17. Hier soll Basler Talenten die Möglichkeit gegeben werden, in den Elit-Teams beim SC Bern zu spielen. Auch dies soll der optimalen Weiterentwicklung der jungen Eishockeyspieler dienen, da ihnen eine solche Möglichkeit in Basel nicht geboten werden kann. Weiter sollen im Nachwuchs verschiedene Synergien genutzt sowie ein intensiver Erfahrungsaustausch auf allen Stufen betrieben werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.