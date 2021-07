Wo auch Basler Kuratoren shoppen – Der Edel-Trödelladen im Santihans Das Unik von Jonas und Luna Mussalina ist eine wahre Fundgrube für all jene, die sich ihre Wohnung mit einzigartigen Accessoires einrichten wollen. Auch Leute aus der Basler Kunstszene haben sich in dem neuen Shop schon blicken lassen. Julia Gisi

Der Laden von Luna Mussalina und Jonas Burri ist gespickt mit Dingen, die das Paar auf seinen vielen Reisen entdeckt hat. Alle sind sie Unikate. Foto: Dominik Plüss

Obwohl der kleine Laden von Jonas und Luna Mussalina in einem Nebenraum der Galerie Katapult versteckt liegt, hat ihn auch schon ein namhafter Basler entdeckt: «Vor ein paar Wochen hat einer der berühmtesten Galeristen der Stadt hier eingekauft», sagt Luna Mussalina, «Klaus Littmann». Der Kurator also, der dieses Jahr mit Projekten wie «eine Arena für einen Baum» oder mit der Ausstellung «Tree Connections» im St. Johann von sich reden macht. In Mussalinas Stimme schwingt durchaus auch ein wenig Stolz mit. Schliesslich haben sie und ihr Partner Jonas das Unik bei der Johanniterbrücke erst im März eröffnet – und schon jetzt scheint ihr Angebot den richtigen Nerv zu treffen, besonders bei kunstaffinen Leuten.

