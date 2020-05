Um das Spital Emile Muller in Mulhouse zu entlasten, wurden Covid-Patienten in andere Spitäler ausgeflogen. Zudem wurde vor dem Spital ein Feldlazarett errichtet.

Um das Spital Emile Muller in Mulhouse zu entlasten, wurden Covid-Patienten in andere Spitäler ausgeflogen. Zudem wurde vor dem Spital ein Feldlazarett errichtet.

Frau Lutz, in Basel waren die Strassen am ersten Wochenende nach dem Lockdown übervoll mit Menschen. Wie sieht es im krisengeschüttelten Mulhouse aus?

Wie in der Schweiz traten auch in Frankreich am 11. Mai Lockerungsmassnahmen in Kraft. Die Woche begann recht ruhig, als tasteten sich die Menschen nur langsam an die wiedergewonnenen Freiheiten heran. Doch dann, am Samstag und Sonntag, war von Zurückhaltung nicht mehr viel zu spüren; die Strassen waren voll.