Neue Grenze für Negativzinsen – Der Druck auf die Kleinsparer steigt Die UBS reagiert auf die krisenbedingt wachsenden Sparkonti und beschliesst Negativzinsen neu schon ab 250’000 Franken. Und sie nennt die Orte, an denen die 44 Filialen geschlossen werden. Markus Diem Meier

Kurz vor seinem Abgang bei der UBS Ende Monat vermeldet er eine Ausweitung der Negativzinsen und Filialschliessungen: Axel Lehmann, Chef des Schweizer Geschäfts der Grossbank. Foto: Raphael Moser (BZ)

Die Grossbank UBS senkt ab dem 1. Juli 2020 die Schwelle stark an, ab der sie ihren Kunden Negativzinsen auf den Einlagen berechnet. Bisher hat sie die faktische Gebühr von 0,75 Prozent erst ab einem Kontostand von 2 Millionen Franken belastet, neu tut sie es auch schon bei Einlagen ab 250’000 Franken. Jeder Franken über dieser Schwelle wird künftig mit 0,75 Prozent belastet. Die andere Schweizer Grossbank Credit Suisse verrechnet Negativzinsen weiter erst ab 2 Millionen Franken.

Gemessen an der bisherigen Entwicklung, dürfte es aber nur eine Frage der Zeit sein, bis auch sie und weitere Banken diese Grenze senken. Wohin die Reise geht, hat im Dezember bereits die Postfinance mit ihrer Ankündigung deutlich gemacht, ab dem Februar Kontoeinlagen bereits ab 100’000 Franken mit dem Negativzins von 0,75 Prozent zu belasten. So weit wie dieses Unternehmen des Bundes geht kein anderes Finanzinstitut.

Die UBS wie auch die Postfinance sehen allerdings grosszügigere Lösungen oder Ausnahmen vor, wenn die Kunden weitere Geschäfte mit dem Geldhaus betreiben. Bei der UBS gilt das im Besonderen für Hypothekarschuldner der Bank oder Kunden, die bei ihr Anlagen halten. Ab einer Million Franken werden Einlagen aber in jedem Fall belastet. Bei der Postfinance steigt die Schwelle für die Belastung auf 250’000 Franken, wenn Kunden andere Produkte der Bank – wie etwa eine Kreditkarte – nutzen, und auf 500’000 Franken, wenn sie Anlageberatung oder Hypotheken in Anspruch nehmen.

Kein Interesse an Kontoeinlagen

Die UBS geht laut einer Mitteilung davon aus, dass weniger als 5 Prozent ihrer Schweizer Kunden von der veränderten Regelung betroffen sind. Der noch bis Ende Januar für das Schweiz-Geschäft der Bank zuständige Axel Lehmann erklärte die Senkung der Freigrenze gegenüber der NZZ zum einen mit der Aussicht auf ein noch lange anhaltendes Tiefstzinsumfeld, zum anderen mit einem erheblichen Zufluss an Neugeldern.

Vor allem Letzteres dürfte die Banken unter Druck setzen, weil sie selbst für ihre Geldreserven der Schweizerischen Nationalbank (SNB) einen Negativzins von 0,75 Prozent bezahlen müssen. An Kundeneinlagen sind sie deshalb nicht interessiert. Aber die Corona-Krise hatte zur Folge, dass die Ersparnisse stark gestiegen sind.

Laut der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) ist der gesparte Anteil an den Einkommen mit 27 Prozent auf einen historischen Höchstwert gestiegen. Während vor allem die Kurzarbeit die Einkommen stabilisiert und einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert hat, sanken die Konsumausgaben wegen eingeschränkter Möglichkeiten und aus Sorge um die unmittelbare Zukunft deutlich.

Die Freigrenzen halfen nicht

Die Nationalbank hat die Negativzinsen auf den Einlagen der Banken als Massnahme zur Abwehr von Zuflüssen in Frankenanlagen eingeführt. Damit will sie eine zu starke Aufwertung der Schweizer Währung verhindern. Eine Bestrafung von Kundeneinlagen besonders im tiefen Bereich wollte sie aber ausdrücklich verhindern. Aus diesem Grund hat die SNB Freigrenzen auf den Einlagen der Banken bei der SNB eingeführt, auf denen keine Negativzinsen erhoben werden.

Im letzten Frühling hat sie diese Freigrenzen noch erhöht, um weiter Druck von den Banken zu nehmen. Aktuell sind rund zwei Drittel aller Einlagen der Banken bei der SNB von Negativzinsen befreit.

Im Rahmen der vom Bund garantierten Covid-Kredite an kleinere Unternehmen ist die Nationalbank den Banken noch weiter entgegengekommen: So vergibt die SNB den Geschäftsbanken zum Zins von minus 0,75 Prozent Gelder, welche die Banken dann zum Nullzins an die Unternehmen ausleihen.

Dass nun dennoch immer mehr Kundengelder mit Negativzinsen belastet werden, dürfte man bei der SNB kaum gerne sehen. Offiziell hält man sich zurück. Die mündliche Antwort auf eine Anfrage lautete ausweichend, dass die Festlegung der Konditionen für Kunden im Ermessen der Banken liege und dass weder die Ausrichtung noch die Umsetzung der Geldpolitik durch den Entscheid der UBS beeinflusst werde.

44 Filialen werden geschlossen

Wie am Montagabend ebenfalls bekannt wurde, wird die UBS auf Ende März 44 ihrer 240 Geschäftsstellen in der Schweiz schliessen. Den Entscheid begründet die Grossbank mit dem Vormarsch von technologischen Banklösungen, die von den Kunden immer stärker genutzt werden. Zum Schicksal des betroffenen Personals schreibt die Grossbank in einem internen Schreiben etwas kryptisch: «Dabei wird es im Moment zu keinen Entlassungen kommen.»

Offenbar ist geplant, die rund 150 Mitarbeiter der Kleinfilialen möglichst in grösseren oder anderen Bereichen weiterzubeschäftigen. Die Grossbank will auch in enger Absprache mit der Arbeitnehmervertretung vorgehen. Konkreteres war noch nicht zu erfahren. Schon im letzten Jahr hat die Grossbank 28 Filialen geschlossen. Allerdings steht die UBS nicht alleine da. Auch andere Banken sind daran, ihr Filialnetz zu reduzieren.