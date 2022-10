Johan Lundskog (Trainer SC Bern): Ich war happy mit dem Startdrittel, wie wir da das Tempo nicht nur mitgehen, sondern teilweise bestimmen konnten und das gegen einen starken Gegner. Danach waren wir zu passiv, schauten zu häufig dem Gegner zu. Bei Nashville hat Roman Josi bewiesen, welch unglaublicher Spieler er ist. Das war eine eindrückliche Vorstellung Romans.

John Hynes (Trainer Nashville): Es war ein richtig gutes Hockeyspiel, die Fans waren fantastisch. Für Roman Josi war das wohl die Erfahrung des Lebens. Ich war hier in Bern bereits mit New Jersey. Das ist für uns eine gute Erfahrung als letztes Testspiel vor dem Saisonstart. Unser Penalty Killing erhielt so richtig Arbeit. Generell profitierten beide Teams von der guten Atmosphäre, darum waren Tempo und Level gut.

Roman Josi (Captain Nashville): Das war am Anfang ein hartes Spiel für uns. Ich hatte ein schnelles Spiel erwartet. Am Ende wurde es auch ein enges Spiel. Es machte wirklich Spass. Für mich war das sehr emotional. Bereits das Training gestern, nun das Spiel mit all den Berner Fans. Meine Freunde, meine Familie, alle Leute, die ich seit meiner Kindheit kenne, alle waren hier. Und mit dem Team konnte ich zuvor Teambuilding in Bern betreiben. Ich bin sehr dankbar, dass ich all das erleben konnte. Nicht jeder Spieler kann so etwas erleben. Ich war zu Beginn aber auch etwas nervös, ich wusste ja nicht genau, was mich erwarten wird. Ich versuchte wirklich, alles zu geben. Speziell war schon der Beginn, im Starting Line-up auf dem Eis zu sehen, all die Fans zu sehen.