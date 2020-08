Papst Paul VI. segnet seinen Nachnachfolger Karol Wojtyla. Foto: rts

Vor Wochenfrist wurde das 60-Jahr-Jubiläum der Antibabypille gefeiert. Diese war am 18. August 1960 in den USA auf den Markt gekommen. Und sie sollte anschliessend in weiten Teilen der Erde nicht nur die Familienplanung revolutionieren, sondern den Umgang mit der menschlichen Sexualität überhaupt. Ob das kurz «Pille» genannte Verhütungsmittel der Menschheit ausschliesslich zum Segen gereichte oder ob sie neben medizinischen auch noch andere Nebenwirkungen zeigte, bleibe dahingestellt.

Tatsache ist, sie hat sich durchgesetzt und ist heute nicht mehr wegzudenken. Und auf ihrem Siegeszug hat die Pille gleich auch noch für eine grundlegende Veränderung der Beziehung zwischen den katholischen Familien und ihrer Kirche gesorgt. Oder deutlicher formuliert: Mit der Pille hat die katholische Kirche innerhalb kurzer Zeit ihren Einfluss auf die Moralvorstellungen in den Familien weitgehend verloren. Verschuldet hat sie das weitgehend selbst, weil sie – krampfhaft, aber vergeblich – versucht hat, eine Entwicklung zu stoppen, die unaufhaltsam war.

Die katholische Kirche hat – krampfhaft, aber vergeblich – versucht, eine Entwicklung zu stoppen, die unaufhaltsam war.

Es war 1968, als der damalige Papst Paul VI. mit seiner Enzyklika «Humanae vitae» versuchte, den Katholiken die Anwendung der Pille zu verbieten. Jeder eheliche Akt solle einzig auf die Erzeugung menschlichen Lebens ausgerichtet bleiben, lautete die Botschaft. Doch man sah damals schon voraus, dass die Sache für die Kirche nicht gut ausgehen wird. Dem auch «Pillenknick» genannten Geburtenrückgang in den Industrienationen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts folgte ein «Knick» bei den Mitgliederzahlen der katholischen Kirche. Die gelebte Realität in den ehelichen und zunehmend auch ausserehelichen Beziehungen war mit den vatikanischen Moralvorstellungen nicht mehr in Einklang zu bringen. Und so kehrten die einen der Kirche ganz den Rücken, während sich die anderen grosszügig über das Verbot hinwegsetzten.

Aus dieser Falle hat sich die Kirche nicht mehr befreien können. Ihre Aussagen zur Sexualmoral werden in breiten Kreisen kaum mehr ernsthaft zur Kenntnis genommen. Das Pontifikat von Papst Paul VI. aber wird unberechtigterweise bis heute auf das Pillenverbot reduziert. Dabei hatte Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini – so der bürgerliche Name von Paul VI. – nicht nur das II. Vatikanische Konzil zu Ende gebracht, sondern auch dessen Reformbeschlüsse in der Kirche umgesetzt.