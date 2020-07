Kein Geburtstagsfest für die Uni – Der Dies academicus 2020 fällt aus Die Universität Basel hat beschlossen, ihren diesjährigen Geburtstag ausfallen zu lassen. Auch Ehrenpromotionen werden keine vergeben. Grund ist die Ansteckungsgefahr mit Corona.

Die Uni-Leitung hat keine Möglichkeit gefunden, die 700 Gäste, die den Anlass traditionsgemäs besuchen, mit genügend Abstand unterzubringen. Lucia Hunziker

Der Dies academicus, diese gross zelebrierte Geburtstagsfeier der Universität Basel, fällt dieses Jahr aus. Aufgrund der Corona-Pandemie habe man beschlossen, auf die Durchführung zu verzichten, teilt die Uni am Freitag mit. Der Entscheid sei nach Rücksprache mit den Expertinnen und Experten der Universität Basel und des Universitätsspitals gefallen.

Es ist eine Absage weit im Voraus, denn die Uni Basel hat erst am 27. November Geburtstag. Leider liessen sich die Feierlichkeiten nicht in der gewohnten Form umsetzen, schreibt Mediensprecher Matthias Geering, da rund 700 Menschen hätten untergebracht müssen werden. «Weder in der Martinskirche noch im Foyer des Theater Basel können die Distanz- und Hygienemassnahmen umgesetzt werden, wie sie auch im Spätherbst 2020 nötig sein werden, um die Ausbreitung des Corona-Virus möglichst zu verhindern.» Die Absage der Herbstmesse sei dafür ebenfalls wegweisend gewesen. «Der Dies academicus findet traditionell wenige Wochen nach der Basler Herbstmesse statt.»

Eine Reduktion der Teilnehmer sei geprüft worden, schreibt Geering weiter. Dagegen habe das hohe Ansehen gesprochen, das der Tag in Universitätskreisen geniesst: Die Leitung kam zum Schluss, dass ein «Dies academicus light» dem traditionellen Anlass nicht gerecht würde. «Dieser Entscheid ist uns ausserordentlich schwergefallen», sagt Rektorin Andrea Schenker-Wicki, «denn wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue, den Geburtstag der Universität Basel zusammen mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft zu feiern.»

Die Ehrenpromotionen, die traditionsgemäss am Dies academicus überreicht werden, fallen dieses Jahr ebenfalls aus.

