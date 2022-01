Basler Monatswetter – Der Dezember war sehr mild und nass Hohe Temperaturen zum Jahresende und viel Niederschlag passten insgesamt zum Wetter des Jahres 2021. Ambros Werner

Der klägliche Versuch, ein bisschen Winter zu machen: Im Gellertgut am Morgen des 10. Dezember. Foto: Markus Wüest

Am 30. und 31. Dezember wurden zum Jahresabschluss mit 16 respektive 15,8 Grad Celsius äusserst milde Temperaturen gemessen. In der Nacht auf den 31. Dezember fielen die Basler Temperaturen nur unwesentlich unter die 10-Grad-Marke. Bereits über Weihnachten sorgten feuchte Luftmassen aus Westen für milde Verhältnisse in der Nordwestschweiz.

Mit einer Mitteltemperatur von 4,1 Grad Celsius war der Dezember nur 0,5 Grad kälter als der November 2021. Verglichen mit der Dezembernorm von 1961–1990 war der Dezember 2021 rund zweieinhalb Grad zu warm. Damit belegt der vergangene Dezember Position 27 der wärmsten Dezembermonate seit Beginn der Basler Messreihe im Jahr 1755. An der Meteorologischen Station Basel-Binningen wurden im Verlauf des vergangenen Monats neun Frosttage mit Tagestiefstwerten unter dem Gefrierpunkt verzeichnet, acht weniger als während eines Referenzdezembers aus der Messperiode von 1961–1990.