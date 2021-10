Lörrach baut Stadtteil um – Der deutsche Zoll als Flaniermeile Lörrach will den vierspurigen Grenzübertritt nach Riehen umgestalten – und mit ihm das halbe Quartier. Die ersten Bagger könnten nächstes Jahr auffahren. Eine Übersicht. Simon Bordier

Den Planern schwebt beim Zollamt Lörrach-Stetten ein Ensemble aus historischem Zollhaus, Kleingewerbe und grüner «Oase» vor. Visualisierung: Studio Vlay Streeruwitz

Wo sich einst Lastwagen stauten, flaniert jetzt ein junges Pärchen am Zoll vorbei. Über den beiden erstreckt sich ein Lichterbaldachin, Menschen auf der anderen Strassenseite haben es sich auf Parkbänken und an Restauranttischen gemütlich gemacht: So oder so ähnlich stellt sich das Wiener Planungsstudio Vlay Streeruwitz die Zukunft im Süden Lörrachs an der Grenze zu Riehen vor.

Das Büro ist als Sieger aus einem Projektwettbewerb im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) Basel hervorgegangen. Auch die Landschaftsarchitekten des Büros Yewo Landscapes und die Verkehrsplaner von con.sens haben an den Entwürfen mitgewirkt.