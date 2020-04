Da war mal was – Der Dachs kommt pünktlich Für viele Ferienhungrige findet Italien dieses Jahr nicht statt. Thomas Gubler

Ein Dachs auf der Schafmatt oberhalb von Oltingen. Foto: Urs von Arb

Die gegenwärtigen Corona-Zeiten haben vielen Menschen einen Strich durch ihre Ferienrechnung gemacht. Für den einen oder andern kann das ein schwerer Schlag sein. Man sollte das jedenfalls nicht unterschätzen. Auch für mich fällt dieses Jahr der seit Jahrzehnten im Mai immer fest geplante Aufenthalt in Norditalien ins Wasser. Und dabei geht es um mehr als Ferien beziehungsweise den Verzicht darauf. Es ist die Rückkehr ins zur zweiten Heimat gewordene Valle Veddasca, zwischen Indemini und Maccagno, die dieses Jahr schlicht vereitelt wird.

Die Region am italienschen Lago Maggiore ist mir deshalb so ans Herz gewachsen, weil es dort in jungen Jahren so viel zu entdecken und zu erleben gab, das hierzulande nicht oder nicht mehr möglich schien. In den Achtzigerjahren des 20. Jahrhunderts beispielsweise, als in der Schweizer Käsewirtschaft noch das rigide Regime der Käse-Union herrschte, ass man in Italien den besseren Emmentaler als zu Hause. Offenbar wurde die beste Qualität eben doch mit Bundessubventionen exportiert, auch wenn die Käsebarone dies immer wieder in Abrede stellten.

In den Achtzigerjahren ass man in Italien besseren Emmentaler als zu Hause.

Auch die ersten Wildschweine habe ich dort aus der Nähe in freier Wildbahn beobachtet, den ersten ausgewachsenen Rothirsch und nicht zuletzt den ersten Dachs. Das scheue und nachtaktive Tier mit dem schwarz-weiss gestreiften Kopf kam dort jeden Abend zum Häuschen, um die Reste im Katzentellerchen zu vertilgen. Das Faszinierende dabei war: Wenn er kam, kam er immer zur selben Zeit; nämlich um 22.20 Uhr.

Dachse scheinen tasächlich Pünktlichkeit liebende Tiere zu sein. Einige Jahre später habe ich nämlich auch in unserer Gegend einen Dachs beobachtet, wenn ich spätabends auf dem Heimweg von Basel war: Dieser überquerte jeweils die Hauptstrasse beim Anwiler Weiher – und zwar nachts um zwanzig vor elf Uhr.

Inzwischen hat sich vieles verändert. Um Wildschweine zu beobachten, braucht man nicht mehr nach Italien zu reisen. Sie finden sich mittlerweile auch hier und erst noch zahlreicher, als es manchem Bauern und Jäger lieb ist. Auch hat ein Freund kürzlich unterhalb der Geissfluh ob Oltingen am helllichten Tag einen Dachs fotografiert. Und seit dem Ende der Käse-Union gibt es auch hierzulande Schweizer Hartkäse in hervorragender Qualität zu kaufen.

Derweil ist im Valle Veddasca allen politischen Veränderungen in Italien zum Trotz vieles geblieben, wie es vor fast 40 Jahren war. Oder zumindest scheint es so. Und wahrscheinlich ist es, nebst den vielen liebenswürdigen Menschen dort, genau das, was die Region für mich so anziehend macht – und den Corona-bedingten Verzicht in diesem Jahr so schwer.