Der Cowboy, der keiner ist

Obwohl er schon mit Stars wie Mick Jagger oder Robin Williams zusammengearbeitet hat, ist Paisley hierzulande nur Countryfans ein Begriff. Deren Zahl wird allerdings immer grösser, auch in Europa. Davon zeugt, dass es in den vergangenen Jahren häufiger geworden ist, dass die Topstars der Szene den Weg über den Atlantik finden. Paisley selbst hat bislang nur ganz wenige Kon­zerte in Europa gespielt. Sein Auftritt in Basel ist erst sein zweiter im deutschsprachigen Raum überhaupt. Der erste fand am Mittwoch in Berlin statt.

Der 46-Jährige aus Glen Dale, West Virginia, hat mit seiner Musik den Aufschwung der Coun­trymusik der letzten beiden Jahrzehnte massgeblich mitgeprägt. Ein Grund für den Boom ist die Modernisierung des Genres. Die Countrymusik hat sich mittlerweile weit entfernt von den muffigen Klängen aus Johnny Cashs Zeiten. Die moderne Country­musik ist stilistisch massgeblich von Pop, Blues und Rock beeinflusst. Mitunter hört man auch Reggaeklänge, und neuerdings versuchen sich einige Künstler an der Vermischung von Coun­try und Rap. Paisley selbst ist seinem Stil in den Jahren immer treu geblieben. Ganz genre­typisch besingt er häufig das Leben des einfachen Amerikaners.

Aber Paisleys Songs sind mehr als Oden an Pick-up-Trucks, Cowboys und die Ex-Freundin. In «I’m Still a Guy» setzt er sich beispielsweise augenzwinkernd mit den Geschlechterrollen auseinander und den Erwartungen an den modernen Mann, die er nicht alle bereit ist zu erfüllen. Er singt über die Männer, die zur Maniküre gehen, sich Gesichtsbehandlungen gönnen oder sich Botox spritzen lassen.

«Sie stehen Schlange, um sich kastrieren zu lassen», singt Paisley. Und auch wenn es hip sei, sich zu feminisieren: «Meine Augenbrauen sind nicht gezupft, und ich habe eine Waffe im Truck. Gott sei Dank, bin ich ein Kerl.» Dass seine Texte nicht immer hundertprozentig ernst zu nehmen sind, beweist er in vielen seiner Songs, die häufig mit einer grossen Prise Ironie und viel Humor daherkommen.

Mit Obama in Afghanistan

Paisley besingt in «I’m Still a Guy» zwar den ­typischen Redneck, jene Sorte Amerikaner aus der Arbeiterklasse, die mehrheitlich Donald Trump die Stange halten. Er selbst gilt jedoch als Linker und ist damit in der konservativen Countryszene eher in der Minderheit. Paisley hat die Präsidentschaftskandidatur von Barack Obama unterstützt und nach dessen Wahl für die Obamas ein Konzert im Weissen Haus gegeben.