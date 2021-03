Spektakuläre Wohnlage – Der Claraturm ist bald bezugsbereit Statt zur Aufrichtefeier lud die UBS, Besitzerin des 96 Meter hohen Gebäudes, zum Rundgang. Wohnen an dieser urbanen Lage hat seinen Preis: Die Mieten liegen im «mittleren Segment». Martin Furrer

Basel von oben bewundern – das kann man ab November, wenn im neuen Claraturm die Wohnungen bezugsbereit sind. Foto: Pino Covino

Ganz schön luftig hier oben. Eine eiskalte Bise fegt durch den 28. Stock des neuen Claraturms. Noch fehlen in den obersten Etagen die Fenster und Türen. Farbige Schläuche hängen aus der Betondecke wie bizarre Objekte einer dadaistischen Installation. Dafür kann man den Blick ungehindert in die Ferne schweifen lassen und Basel aus der Vogelperspektive als Gesamtkunstwerk bewundern.

Die UBS, Besitzerin des markanten Neubaus an der Ecke Clarastrasse/Riehenring/Drahtzugstrasse, hat am Montag zum Baustellenrundgang geladen. «Trotz Pandemie ist es gelungen, den Claraturm planmässig und reibungslos knapp hundert Meter in die Höhe wachsen zu lassen», meldet das Unternehmen.