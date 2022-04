Sinfoniekonzert im Stadtcasino – Der Chor als Energiepaket Das Sinfonieorchester Basel und der MDR-Rundfunkchor Leipzig führten unter der Leitung von Marek Janowski das «Deutsche Requiem» von Johannes Brahms auf. Fabian Kristmann

Der MDR-Rundfunkchor aus Leipzig erwies sich im Konzert mit dem Sinfonieorchester Basel im Stadtcasino Basel als veritables Energiepaket. Foto: Benno Hunziker

Nach einiger pandemiebedingter Verzögerung spielte das Sinfonieorchesters Basel (SOB) mit dem MDR-Rundfunkchor Leipzig unter der Leitung von Marek Janowski am Mittwochabend im Stadtcasino Basel. Eine zweite Aufführung findet am Donnerstag um 19.30 Uhr statt.

Das wären beste Voraussetzungen für gefühlsbetonte Innigkeit gewesen. Janowski entschied sich aber für einen anderen Ansatz: Von Beginn an setzte er die dynamische Skala recht hoch an und wählte flüssige, unkomplizierte Tempi. Am Mittwochabend erfüllte das SOB schon die ersten Takte mit einer eindringlichen Präsenz und konnte so in der Folge alles Ungefähre und jede Sentimentalität vermeiden.