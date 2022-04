Neue Organisation des FC Basel – Der Chef fehlt noch, aber die Strukturen sind geschaffen Der FC Basel verfügt über eine neue Organisationsstruktur sowie eine neu implementierte Geschäftsleitung. Kleine Anpassungen wird es aber auch weiterhin geben. Tilman Pauls

Nach dem Rückzug von Dani Büchi aus dem täglichen Geschäft sucht der FC Basel einen CEO. Foto: Dominik Plüss (Tamedia)

Beim FC Basel ist in diesen Tagen mal wieder ein Begriff in Mode, von dem man ja eigentlich das Gefühl hatte, dass es ihn künftig nicht mehr ganz so häufig braucht: Reorganisation.

Doch davon scheinen die Basler gerade noch ein Stück weit entfernt zu sein. Der Club sucht einen Cheftrainer für die neue Saison. Einen Sportchef will man, wobei dies eher eine Person werden soll, die als Scharnier und Schaltstelle zwischen der 1. Mannschaft und David Degen agiert. Und darüber hinaus benötigt man einen CEO, der als prägende Figur den operativen Alltag der Geschäftsstelle vorgibt und leitet.