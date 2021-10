Bezwinger von Real Madrid – Der Champions-League-Club, der dank Schmuggel reich wurde

Real-Bezwinger Sheriff Tiraspol – Der Champions-League-Club, der dank Schmuggel reich wurde Sheriff Tiraspol kommt aus einem Staat, der offiziell von niemandem auf der Welt anerkannt wird. Das Geld, das in den Club fliesst, stammt aus merkwürdigen Quellen. Florian Raz

Der Peruaner Gustavo Dulanto feiert den Sieg bei Real Madrid: Sheriff Tiraspol hat Fussballer aus 17 Nationen unter Vertrag. Foto: Jose Breton (AP Photo)

Seinen Lohn erhält er zwar in Euro. Will er bei sich ums Eck einen Kaffee trinken, muss er die aber erst in eine Währung wechseln, die weltweit nur gerade dort akzeptiert wird, wo er seinem Beruf nachgeht.

Sébastien Thill mag seinen Verein Sheriff Tiraspol Ende September mit dem Siegtor gegen Real Madrid in eine neue Zeitrechnung geschossen haben. Doch er lebt an einem Fleck dieser Erde, an dem die Zeit irgendwann Ende der 1980er-Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer stehen geblieben zu sein scheint: Transnistrien.

Da steht noch eine Lenin-Statue vor dem Parlament, das Oberster Sowjet heisst. Die Strassen sind weiterhin nach deutschen Kommunisten benannt, auf der Flagge sind Hammer und Sichel zu sehen.