Kommentar zu den Corona-Entscheiden – Der Bundesrat lockert – mit Bedacht

Die Ungeduld ist spürbar: Wann endlich kommt der «Freedom Day» in dieser Pandemie? Aber wer Verantwortung trägt und bei Sinnen ist, wird sich hüten, dafür ein fixes Datum zu nennen. Wer der Versuchung nachgab und es trotzdem tat, wurde vom Virus bisher immer bös ausgetrickst.

Dennoch dürfte der Bundesrat jetzt viele enttäuschen: Sie hätten sich eine mutigere Regierung gewünscht, einen präzisen Fahrplan für Corona-Lockerungen. Schliesslich deutet vieles darauf hin, dass Omikron endlich das Ende der Pandemie einläutet: Die Virusvariante lässt zwar die Fallzahlen explodieren, aber die Spitäler geraten deswegen nicht an den Anschlag.

Noch ist nicht klar, ob Omikron sich tatsächlich als eine vergleichsweise harmlose Variante erweist.

Im Gegenteil: Immer mehr Fachleute sprechen vom Übergang von der Pandemie in eine Endemie. Das würde bedeuten, dass man mit Corona so umgehen könnte wie mit anderen Atemwegserkrankungen auch.Jetzt will der Bundesrat jedoch nur die amtlich verordnete Quarantäne und die Homeoffice-Pflicht streichen, und auch das erst per Ende Februar. Weitere Lockerungen – etwa bei der angeordneten Isolation und der Zertifikatspflicht – lassen dagegen auf sich warten.

Das lässt sich nachvollziehen: Noch steigen die Fallzahlen. Und noch ist nicht klar, ob Omikron sich tatsächlich als die vergleichsweise harmlose Variante erweist, als die sie viele Studien im Moment sehen.

Medienkonferenz des Bundesrats Erleichterungen bei der Einreise, Homeoffice-Pflicht bis Ende Februar Bemerkenswert ist aber, dass der Bundesrat sich nur gerade zwei Wochen gibt, um die Situation neu zu beurteilen. Schon am 2. Februar will er wieder neu entscheiden. Wenn sich der deutliche Trend zur Entspannung bis dahin bestätigt, kann er die Öffnung beschleunigen: Homeoffice-Pflicht, Quarantäne, Isolation, Zertifikatspflicht stehen dann also wieder zur Disposition. Das ist gut und richtig so. Es gibt zwar weiterhin kein Datum für einen «Freedom Day». Aber es gibt ein Datum, an dem der Bundesrat die Lockerungen weiter beschleunigen kann – und muss. Wenn es denn die Situation zulässt.

