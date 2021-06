Fake-Rechnungen in Basel – Der Bundesrat droht den Abzocker-Ärzten Der Unsitte, dass einige Mediziner nicht erbrachte Leistungen abrechnen, soll der Riegel geschoben werden. Das fordert die Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss. Joël Hoffmann

Nach dem Arztbesuch kommt die Rechnung. Diese ist für die Patienten nicht immer verständlich. Foto: Keystone-sda

Schluss mit dem Rechnungs-Bschiss in Basler Arztpraxen: Die Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss will den unverständlichen Arztrechnungen den Garaus machen. Die komplexen, für die Patienten kaum lesbaren Abrechnungen ermöglichen es den Medizinern, auch Behandlungen anzuführen, die sie gar nie erbracht haben.

Anlass für die Intervention der Nationalrätin in der Fragestunde war ein Artikel über eine geprellte Frau, die herausgefunden hat, dass ihr diverse Spezialisten in der Region Basel Behandlungen verrechnet haben, die sie jedoch nie erhalten hat. So erhielt die 47-jährige Frau beispielsweise bei der Jahreskontrolle bei der Gynäkologin angeblich eine Verhütungsberatung. Oder: Bei einer simplen Kontrolle von Blutwerten, die von der Praxisassistentin durchgeführt wurde, hat die Ärztin zusätzlich ein Gespräch mit ihr abgerechnet.