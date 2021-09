Mobilität in Zeiten von Corona – Der Bundesrat beschwichtigt die Grenzregionen Kein Musikgehör für das Anliegen Basels: Die Landesregierung lehnt die Forderung von Ständerätin Eva Herzog (SP) ab, den Grenzverkehr auch in Pandemiezeiten zu garantieren. Thomas Dähler

Ist sich mit dem Bundesrat nicht einig: SP-Ständerätin Eva Herzog wird sich am Montag für die Grenzregionen einsetzen. Foto: Christian Pfander

Die Bevölkerung in der Region Basel, in Südbaden und im Elsass ist sich einig: Grenzschliessungen, die das gesellschaftliche Leben über die Grenzen hinweg zum Erliegen bringen, darf es nie mehr geben. Die Grenzschliessungen in den ersten Wochen der Corona-Pandemie 2020 sind im Dreiland in schlechtester Erinnerung.

Ständerätin Eva Herzog (SP) fordert deshalb, im Pandemiegesetz sei definitiv zu verankern, was heute befristet im Covid-19-Gesetzt steht: In Pandemiezeiten darf für Bewohnerinnen und Bewohner in Grenzgebieten die Mobilität nicht eingeschränkt werden, damit persönliche, familiäre oder berufliche Bindungen weiterhin über die Landesgrenzen hinaus aufrechterhalten werden können. Doch der Bundesrat stellt sich gegen Herzogs Motion. Am Montag ist sie im Ständerat traktandiert.