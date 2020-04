Kommentar – Der Bundesrat agiert vernünftig, nicht mutlos Alain Berset hat beim Corona-Exit einen Kompromiss gefunden – mit den Beizern als grossen Verlierern. Meinung Marcel Rohr

Der SP-Bundesrat wirkte am Donnerstag souveräner als zuletzt. Foto: Denis Balibouse (Reuters)

Zuletzt war Alain Berset zu Recht ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Unser «Mister Virus» wirkte nicht souverän, sondern angezählt und ausgebrannt. Da war der Ärger mit den Selbstständigerwerbenden, denen der Bundesrat bis heute nicht geholfen hat. Da waren Versäumnisse bei der Krisenvorsorge. Und da war vor allem: das Theater um die Schutzmasken respektive um deren Beschaffung.

Am Donnerstag nun hat der Gesundheitsminister wieder Pluspunkte gesammelt. Seine Erklärungen zum Dreipunkteplan des Bundesrates für den Corona-Exit wirkten im Kern einleuchtend. Auch wenn viele Fragen noch unbeantwortet sind: Der Bundesrat agiert vernünftig, nicht mutlos. Er hat einen Kompromiss vorgelegt, mit dem man leben kann.

Dass am 27. April sämtliche Baumärkte, Gartencenter, Blumenläden, medizinische Praxen, Friseur-, Massage- und Kosmetikstudios ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen, ist überfällig. Hier hat Berset mit Amtskollege Guy Parmelin dem Riesendruck der Wirtschaft nachgegeben. Für die bürgerlichen Politiker kann die Rückkehr in den Alltag nicht schnell genug kommen. Sie fürchten um die am Boden liegende Konjunktur – und vergessen dabei leicht, dass es immer noch um Hunderte von Menschenleben geht.

Berset hat dem Riesendruck der Wirtschaft nachgegeben.

Am 11. Mai gehen auch die Schulen wieder auf. Dieser Termin kommt keinen Tag zu früh, zumal der inzwischen abgetretene Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit erneut betonte, dass die Ansteckungsgefahr unter Kindern sehr, sehr klein sei. Bei den Schulen geht es jedoch nicht ums Geld, sie stehen finanziell viel weniger unter Druck.

Am 8. Juni sind dann Mittel-, Berufs- und Hochschulen sowie Museen, Zoos und Bibliotheken an der Reihe. Die Zeit dazwischen nutzen die Magistraten, um die Corona-Kurven zu analysieren. Auch das macht Sinn.

Die grossen Verlierer sind die Beizer. Sie werden noch viele Wochen keine Gäste begrüssen dürfen. Dabei wäre es möglich, auch in den Restaurants die trivialsten Hygienevorschriften umzusetzen. Entsprechende Konzepte der Branche liegen vor – der Bundesrat tut gut daran, auch sie schleunigst durchzuwinken.