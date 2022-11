Nationalratswahlen in Basel-Stadt – Der Bundesrat ändert die Spielregeln Ein Kreisschreiben an die Kantone zementiert die Praxisänderung: Unterlistenverbindungen, wie sie 2019 die Wahl von Nationalrätin Katja Christ (GLP) ermöglicht haben, sind ab 2023 nicht mehr möglich. Thomas Dähler

Nationalrätin Katja Christ (GLP/BS) im Bundeshaus: Sie wird im Oktober 2023 ihren Sitz im Nationalrat unter schwierigeren Bedingungen verteidigen müssen. Foto: Raphael Moser

Der Nationalrat und der Ständerat waren sich in den letzten Sessionen einig: Unterlistenverbindungen zwischen unterschiedlichen Parteien sind nicht im Sinne des Bundesgesetzes über die politischen Rechte. Jetzt hat der Bundesrat gehandelt. Im Kreisschreiben an die Kantone zu den Wahlen 2023 weist der Bundesrat die Kantone an, die Praxisänderung zu vollziehen. Die «ratio legis» rechtfertige diese. Damit verweist die Landesregierung auf die Voten in den beiden Kammern des Parlaments.