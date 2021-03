Trotz absehbarer Engpässe – Der Bund wollte keine eigene Impfstoffproduktion haben Die Knappheit müsste nicht sein: Der Bund hätte bei Lonza eine eigene Produktionslinie für den Covid-Impfstoff aufbauen können. Die Gründe für die Ablehnung sind überraschend. Isabel Strassheim

Zwei Lonza-Mitarbeitende bei der Produktion des Covid-Impfstoffs von Moderna in Visp. Foto: Lonza

In der Schweiz kommt mangels Impfstoff die Kampagne gegen Corona nur schleppend langsam voran. Dabei hätte die Schweiz die Versorgung mit Vakzinen in die eigenen Hände nehmen können. Der Bund könnte eine eigene Produktionsanlage für den Moderna-Impfstoff bei Lonza in Visp haben. Eine, die nur für die Schweiz produziert.

Wie diese Zeitung von verschiedenen Quellen erfahren hat, war es Lonza-Präsident Albert Baehny persönlich, welcher der Schweiz das Angebot dafür machte. Die Offerte erfolgte, als Lonza damit begann, für Moderna die erste Herstellungslinie für den Covid-Impfstoff aufzubauen. Doch der Bund lehnte das Angebot ab.

Warum? «Es müsste die Gesetzesgrundlage angepasst werden, um in eine staatliche Impfstoffproduktion zu investieren. Und auch eine staatliche Produktion könnte nicht sofort genügend Dosen für alle bereitstellen», begründet Nora Kronig. Die Vizedirektorin des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) leitet die Impfstoffbeschaffung für die Schweiz. Weder Lonza noch Moderna wollten zu diesem Vorgang einen Kommentar abgeben.

«Für uns war immer klar, dass am Anfang eine Knappheit bei den Impfstoffen herrscht. Es gibt Produktionsgrenzen, die nur die Zeit lösen wird.» Nora Kronig, BAG-Vizedirektorin

«Wir haben uns darauf konzentriert, einerseits sehr früh internationale Organisationen zu unterstützen und andererseits selbst Impfstoffe zu beschaffen», erklärt Kronig weiter. Dabei ist die Knappheit notorisch. «Für uns war immer klar, dass am Anfang eine Knappheit bei den Impfstoffen herrscht. Es gibt klare Produktionsgrenzen, die nur die Zeit lösen wird. Die Jahresproduktion kann nicht gleich in den ersten Monaten bereitstehen», sagt die BAG-Vizedirektorin.

Weltweit wird über die Impfstoffknappheit gejammert, dabei gäbe es durchaus Kapazität für eine grössere Produktion: Lonzas Ziel war ursprünglich, 600 Millionen Dosen für Moderna herzustellen. Von Moderna kam dann nur ein Auftrag für 400 Millionen.

Das heisst: Die Herstellung von bis zu 200 Millionen zusätzlichen Impfdosen im Wallis wäre möglich. Noch vergangenen November betonte Baehny vor Journalisten, Lonza habe in Visp Platz für weitere Produktionsanlagen.

«Patente sind definitiv kein Problem; die Hersteller, welche die Patente haben, würden sich freuen – denen entgeht ja Umsatz, weil sie ihre Impfstoffe nicht schneller herstellen können», sagt Frank Herrmann, Pharmaexperte beim Unternehmensberater Alvarez & Marsal. Moderna hat sogar explizit auf Patentrechte an ihrem Impfstoff während der Pandemie verzichtet. Auch die Lieferung von Rohstoffen hält Herrmann nur bedingt für ein Problem.



Der Aufbau einer eigenen Schweizer Produktionsanlage bei Lonza mit einer Kapazität von 100 Millionen Dosen hätte 60 bis 70 Millionen Franken gekostet. Für ihren Betrieb werden rund 70 Mitarbeitende benötigt. Natürlich braucht es erheblichen Vorlauf, aber wenn die Anlage läuft, wäre der Bedarf für die Schweiz in wenigen Wochen produziert.

Bislang hat kein Staat eine eigene Produktionsanlage aufgebaut

Staatsproduktion ist ein liberales Schreckgespenst. Doch in Zeiten der Pandemie würde eine staatliche Impfstoffherstellung die Privatwirtschaft alles andere als konterkarieren. Schliesslich muss die Wirtschaft ohne Impfungen in den Lockdown.

Die Trump-Regierung hat Impfstofffirmen mit Riesensummen unterstützt, allein Moderna bekam fast 2 Milliarden Dollar. Auch Deutschland schreckte nicht vor einer Staatsbeteiligung von 300 Millionen Euro am süddeutschen Start-up Curevac zurück. Eine eigene Produktionsanlage aufgebaut hat jedoch noch kein Staat; mit ihren Vorbestellungen haben die Länder den verschiedenen Impfstofffirmen nur das Geld dafür bereitgestellt. Den Zugriff auf die Produktion haben sie sich damit genauso wenig gesichert wie die Möglichkeit, über den Preis der Impfdosen zu entscheiden.

Mit dem Pharma-Zulieferer Lonza und seiner Produktion in Visp spielt die neutrale, kleine Schweiz in Europa eine strategische Schlüsselrolle. Wegen der geringen Bevölkerungszahl ist auch im Krisenfall kein Exportstopp zu befürchten. Das ist mit ein Grund, warum hier die gesamte Menge des Moderna-Impfstoffes für Europa und den Mittleren Osten produziert wird.

Deswegen hätte die Schweiz durchaus in eine eigene Impfstoffproduktion investieren können. Impfnationalismus hätte das nicht sein müssen: Nach der raschen Deckung des Eigenbedarfs hätten die Vakzine in ärmere Staaten exportiert werden können. Zwar hätte dies dann mit dem Aussendepartement abgesprochen und über das Entwicklungshilfe-Budget laufen müssen, so Kronig.

Aber daran wurde erst gar nicht gedacht. Weder EDA noch Deza waren nach eigener Auskunft in die Entscheidung involviert. Doch Kronig sagt: «Grundsätzlich sind wir während der Pandemie weiterhin offen für alle Erwägungen, wir beobachten die Entwicklungen in Europa hinsichtlich staatlicher Produktion von Covid-19-Impfstoffen.»

Impfrennen geht in die zweite Runde

Selbst wenn die Bevölkerung eines Tages durchgeimpft ist – das Impfrennen geht weiter. Denn es wird einen neuen Impfdurchgang brauchen, der den Schutz auffrischt oder vor Mutationen schützt. Schon jetzt geht das Rennen zwischen den Staaten um diese Impfstoffe der zweiten Generation los. «Wir müssen uns auf weitere Mutationen vorbereiten und sollten nicht mehr nur von der EU abhängig sein bei der Produktion von Impfungen der zweiten Generation», erklärte etwa Österreichs Kanzler Sebastian Kurz Anfang März.

Auch die Schweiz hat sich schon positioniert. Sie setzt für den anstehenden Impfwinter 2021/2022 vor allem auf das Vakzin von Moderna und hat dort in grossen Mengen nachbestellt. Schon im August und September soll Moderna jeweils eine Million Dosen liefern. Im Oktober und November sollen dann weitere vier Millionen Impfdosen folgen. Mit diesen sechs Millionen Dosen wäre die Schweiz dann erneut durchgeimpft, denn für die Auffrischungsimpfungen braucht es nur noch eine Injektion. So sieht jedenfalls der Plan aus – wann die Lieferungen tatsächlich erfolgen, ist allerdings ungewiss.