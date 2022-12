18-Jähriger Gemeindepräsident – Der Bürgermeister, der noch bei seinen Eltern wohnt Jaylen Smith ist der jüngste Gemeindepräsident der USA. Er hat eben erst die Schule abgeschlossen und wohnt noch bei seinen Eltern. Doch für sein Dorf hat er schon grosse Pläne. Fabian Fellmann aus Washington

Bürgermeister ist er schon, höhere Ämter könnte er sich durchaus vorstellen: Jaylen Smith. Foto: PD

Nur seine nervösen Finger hat Jaylen Smith noch nicht ganz im Griff. Alles andere sitzt bereits bei seinem ersten Fernsehinterview. Dabei war er vor Dienstag noch ein Niemand, ein Teenager, der eben erst die Schule abgeschlossen hatte und noch bei seinen Eltern wohnt.

Doch seither trägt Jaylen Smith die Titel des jüngsten amtierenden Gemeindepräsidenten Amerikas und des jüngsten je gewählten Afroamerikaners. In dem Flecken Earle in Arkansas, knapp 1800 Einwohner, hat der erst 18-jährige demokratische Kandidat am Dienstag die Wahl klar gewonnen. 253 Stimmen vereinigte der junge Politiker auf sich, deutlich mehr als der Gegenkandidat, der langjährige Strassenaufseher im Ort, der 183 Stimmen gewann.

«Weil ich mehr arbeite»

Der makellose Auftritt vor den Fernsehkameras lässt erahnen, wie Smith diese kleine Sensation geschafft hat. Zu jung für den Job? «Ich benutze Zweifler, um mich zu motivieren, vorwärtszugehen», sagt er ruhig. In Hemd und Krawatte wirkt er, als sei er zum Politiker geboren. Er habe seinen Sieg erwartet, sagt er zu NBC, «weil man mir während der ganzen Kampagne sagte, dass ich mehr arbeite als mein Rivale». Zu verdanken habe er das Resultat den Jungen. «Sie wollten, dass sich etwas verändert», sagte Smith. Und er habe nicht warten wollen. «Warum sollte ich erst mit 40 Gemeindepräsident werden, wenn ich es jetzt sein kann?»

Im Ort ist Smith bestens bekannt, denn dass der junge Mann eine politische Laufbahn einschlagen würde, hatte sich schon in der Schule abgezeichnet, an der nun auch seine Wahlfeier stattfand. Er hatte die drittbesten Noten seines Jahrgangs, wie er auf Facebook schreibt, und wurde von seinen Mitschülern schon zum Klassenpräsidenten gewählt. Mit einem Verkäufer in der Schulcafeteria handelte er neue Bedingungen aus. «Ich habe hart dafür gearbeitet, dass die Schüler kriegten, was sie wollten», sagt Smith heute dazu. Und in seinem Zwillingsbruder fand er einen ebenso politisch interessierten Helfer.

Er will Earle wieder schön machen

Nun will der neue Gemeindepräsident für den ganzen Ort arbeiten. Die nationale Politik und ihre Kulturkämpfe sind hier weit weg, die Probleme sind grundlegend. Jaylen Smith will das Erscheinungsbild des Dorfes auffrischen, leer stehende Gebäude abreissen lassen, wieder einen Lebensmittelladen in den Ort holen und die lokale Polizei zu einem 24-Stunden-Dienst ausbauen. Das ist keine einfache Aufgabe in einer verschlafenen Gegend, die in erster Linie vom Sojaanbau lebt. Er werde mit den anderen Mitgliedern des Gemeinderats zusammenarbeiten. Aber der Bürgermeister sei er, sagt Smith bestimmt.

Mit seiner Wahl feiert der neue Gemeindepräsident auch bereits einen ersten Erfolg: Seit Dienstag klingelt sein Telefon ununterbrochen, auf einer Fernsehstation nach der anderen sind Bilder aus Earle und seines aussergewöhnlichen Würdenträgers zu sehen, der auch bereits in verschiedene Talkshows eingeladen ist. Auf Facebook trudelten zunächst Gratulationen aus dem ganzen Land ein, inzwischen aus der ganzen Welt. Jaylen Smith, 18, hat Earle, AK, bereits wieder auf die öffentliche Landkarte gesetzt.

Für den jungen Mann, man ahnt es, dürfte das erst der Anfang sein. Sein weichgezeichnetes Profilbild auf Facebook zeigt ihn jetzt schon im hellen Anzug in der Pose eines charismatischen Predigers, das Mikrofon in der Hand, als wäre es dort eingewachsen. Jaylen Smiths Ambitionen sind indes profaner Natur. Staatsanwalt oder Gouverneur von Arkansas, diese Ämter würden den jungen Mann reizen. Doch zunächst einmal will er sich nun ein halbes Jahr lang ganz seinem neuen Amt widmen, dann will er im nahen Memphis neben seinem Gemeindepräsidentenamt studieren. Wohnen aber, das ist klar, bleibt er in seiner Heimat Earle.

