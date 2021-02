Shoppen macht derzeit keine Freude: Fast alle Läden sind zu, und in den Warenhäusern sind ganze Abteilungen abgesperrt. Foto: Dominik Plüss / Tamedia AG

Ach, es gibt diese Tage! Ihr kennt sie: schwierig, schwierig. Hatte grad so einen. Ich war auf dem 50er-Bus. Bahnhof SBB–EuroAirport. So nach der dritten Runde habe ich mich gefragt: Was machst du da eigentlich? Ist verdammt trist da draussen am Flughafen. Kein Hauch von grosser, weiter Welt. Ferienstimmung? Geschäftigkeit? Null. Mir kam der Flughafen eher wie ein lost place vor, ein verlassener Ort. Da hat doch vor langer Zeit mal das Leben pulsiert. Und jetzt wirkt alles so, als würde bald ein Team von Archäologen und Historikern seine Arbeit aufnehmen.