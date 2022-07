Bestseller-Autorin aus England – «Der Brexit ist eine nationale Selbst­verstümmelung» Ein Gespräch mit der britischen Schriftstellerin Hilary Mantel über Boris Johnsons Vermächtnis, schrullige Royals und talentlose Nullen bei den Torys. Thomas David (Das Magazin)

«Die Entwürdigung des öffentlichen Lebens wird Boris Johnsons Vermächtnis sein»: die britische Schriftstellerin Hilary Mantel über ihren Premierminister. Foto: Silvana Trevale

Mit ihrer Romantrilogie über die Tudor-Zeit eroberte Hilary Mantel ab 2009 nicht nur die Bastion der Literaturkritik, sondern auch die Bestsellerlisten. Ein paar Jahre später verglich sie in einem Essay die Mitglieder des Königshauses mit den in der Haltung kaum weniger kostspieligen Pandas und sorgte damit in Grossbritannien für einen Skandal – ebenso wie mit ihrer Kurzgeschichte, in der sie die Ermordung Margaret Thatchers imaginierte. Im Gespräch ist die vor siebzig Jahren in der mittelenglischen Provinz geborene Schriftstellerin sehr liebenswürdig. Sie sitzt am Fenster ihrer Wohnung und blickt den Besucher mit einem geradezu jugendlichen Lächeln an. Am Himmel kreisen die Möwen. Ihr Ehemann serviert den Tee.