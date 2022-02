Reportage aus Moskau und Kiew – Der Brandstifter versetzt die Welt in Schockstarre Seit seiner Rede am Montag ist klar: Es gibt niemanden mehr, der den russischen Präsidenten noch bremsen könnte. Während die Menschen in Moskau von der Propaganda aufgepeitscht werden, schwanken sie in Kiew zwischen Fassungslosigkeit und Fatalismus. Silke Bigalke aus Moskau , Florian Hassel aus Kiew

Russische Flagge vor dunklem Nachthimmel: Menschen in Donezk feiern «die Unabhängigkeit». Foto: Alexei Alexandrov (Keystone)

Am Morgen danach wehte lange keine russische Flagge über dem Kreml, der Hausherr war noch abwesend. Über Wladimir Putin wird erzählt, dass er die Arbeit gerne spät beginnt, und am Vortag war es spät geworden: Russlands Präsident hatte sein Volk und ganz Europa in zwei bizarren TV-Auftritten auf einen neuen Krieg eingestellt. In der Nacht sandte Putin dann russische Truppen per Dekret in die Ostukraine.