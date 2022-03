Femi Kuti in Basel – Der Botschafter des Afrobeat spielt in der Kaserne auf Der nigerianische Musiker, der mit seiner Band The Positive Force am Sonntag auftritt, ist einer der wichtigsten Exponenten des spannenden Musikgenres. Nick Joyce

Femi Kuti entwickelte die Musik seines Vaters Fela Kuti weiter. Foto: PD

Was verbindet die Rock-Psychosen der Talking Heads aus New York mit der neurotischen Weltmusik des Londoners Damon Albarn und den Hip-Hop-Experimenten des Jazz-Meisters Branford Marsalis aus New Orleans? Die Antwort: Afrobeat, diese unwiderstehlich pulsierende Musik aus Nigeria. Am kommenden Sonntag spielt Femi Kuti, seit rund dreissig Jahren einer der bekanntesten Vertreter dieses stilgebenden Genres, in der Kaserne Basel.