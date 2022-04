Basler Monatswetter – Der blaue Himmel wurde zur Gewohnheit Der erste Frühlingsmonat war geprägt von einem Rekord an Sonnenstunden und einer längeren Phase der Trockenheit. Markus Wüest

Mittwochnachmittag, 23. März. Kein Wölklein in Sicht. Foto: Markus Wüest

Die Witterung im ersten Frühlingsmonat war zum grössten Teil hochdruckbestimmt. Vor allem das erste und das letzte Monatsdrittel waren äusserst sonnenreich. Das beständige Hochdruckwetter sorgte für viele klare Nächte in der Nordwestschweiz. Das wiederum brachte im Verlauf des ersten Monatsdrittels zahlreiche Frosttage mit sich. Bis zum 9. März fiel die Temperatur in Basel jede Nacht unter den Gefrierpunkt. Am 5., 6. und 7. März beliefen sich die Tiefstwerte jeweils unter minus vier Grad Celsius.