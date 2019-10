Der bizarre Fall des Super-Trainers

Doch am Dienstag endete der Lauf des 61-jährigen Amerikaners abrupt: Die amerikanische Anti-Doping-Agentur Usada gewann ihren Rechtsstreit gegen Salazar. Ein Schiedsgericht sperrt ihn für vier Jahre. Denn der Schnellmacher brach wiederholt und gravierend die Regeln. Salazar kann das Urteil vor dem Sportgerichtshof anfechten, was er auch will.

Vorausgegangen war dem Absturz des Gold-Coaches eine Dokumentation der BBC vor vier Jahren, in der sie Salazar anhand von Whistleblowern als Dopingverabreicher beschrieben hatte. Darauf leitete die Usada eine Untersuchung ein. Sie führte zu 30 Zeugenbefragungen, 5780 Transkriptseiten – und einem der bizarrsten Fälle im Dopingkampf.

«Salazar beging unabsichtlich Fehler, die zu Anti-Doping-Verstössen führten.»

Die drei Richter urteilten nämlich: «Es scheint, dass Salazar keine schlechten Absichten hegte. Das Panel (also die Richter) war gar erstaunt über die Umsicht, welche Salazar im Umgang mit Substanzen oder Methoden offenbarte.» Und: «Salazar beging unabsichtlich Fehler, die zu Anti-Doping-Verstössen führten. Aber die Regeln müssen eingehalten und entsprechende Verstösse sanktioniert werden.»

Konsequenterweise fiel die Usada im Versuch durch, Athleten von Salazar als Doper überführen zu können. Es fehlte ihr trotz der vierjährigen Recherche an Beweisen. Aber Salazar, getrieben von seinem schon fast krankhaften Ehrgeiz, seine Athleten so schnell wie nur möglich zu machen, hinterliess entscheidende Spuren.

Testosteron für seine Söhne

Die zentralste führte zu seinem einstigen Assistenztrainer Steve Magness. Salazar bekam eine Studie in die Hände, wonach sich die Leistung von Läufern dank einer extrem hohen Menge an L-Carnitin, einer Aminosäuren-Verbindung, steigern liesse. Also musste Magness das Versuchskaninchen spielen. Ein Arzt verabreichte ihm intravenös eine sehr hohe Dosis.