Abstimmung zur Pestizidinitiative – «Der Bio-Preis ist der ehrliche Preis» Einer der grössten Warner vor synthetischen Pestiziden lebt in der Region Basel. Mathias Forster sagt nicht nur, dass es ohne geht, er sagt auch, dass wir das bezahlen können. Daniel Aenishänslin

« D er Kollaps der Biodiversität, die Unfruchtbarkeit der Böden und kontaminierte Gewässer gefährden das Leben und unsere Gesundheit» , warnt Mathias Forster. Foto: Nicole Pont

Die Idylle trügt. Zumindest wenn man die Welt sieht wie Mathias Forster (48), Geschäftsführer der Bio-Stiftung Schweiz in Arlesheim. Ein paar Rehe äsen am Waldrand. Kühe liegen zufrieden im saftigen Gras. Im Tiefental oberhalb Dornach ist die Welt noch in Ordnung. Doch der Umtriebige warnt: «Der Kollaps der Biodiversität, die Unfruchtbarkeit der Böden und kontaminierte Gewässer gefährden das Leben und unsere Gesundheit.»

Nicht überall ist Tiefental. Forster steht vor einem Bio-Bauernhof, wie er ihm gefällt. Den Ort für das Treffen hat er gewählt. Auf den ersten Blick sieht man ihm den Kämpfer nicht an. Aber er hat sich nichts weniger vorgenommen, als alles in die Waagschale zu werfen. Für die Initiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide». Unbedingt.