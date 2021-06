Corona-Testevent mit Patent Ochsner – Der Bierhübeli-Betreiber sagt unter Tränen: «Es ist wieder Konzert!» Wie fühlt es sich an, wieder einmal Livemusik zu hören? Und funktioniert das – mit Tests und Maske? Ein Erfahrungsbericht vom Pilotversuch, der die Schweizer Konzertbranche aus der Corona-Krise führen soll. Ane Hebeisen

Büne Huber, Frontmann von Patent Ochsner, mag an diesem Abend nicht über Corona sprechen. Foto: Nicole Philipp

Das Bild mutet ein bisschen grotesk an: Soeben haben Patent Ochsner ihr Konzert eröffnet, vor der Band steht ein gut gelauntes Publikum, welches das Berner Bierhübeli locker befüllt, ohne dass dabei Dichtestress aufkommen würde.

Und hinten auf der Empore hat sich ein beachtlicher Pulk von Fotografen und Kameramenschen in Position gebracht – ein mediales Grossaufgebot, als würden hier in Bälde Putin, Biden und der Papst auf offener Bierhübeli-Bühne zum Bruderkuss ansetzen.

Grosses Medieninteresse: Der Anlass wird als richtungsweisend für die Schweizer Veranstaltungsbranche verkauft. Foto: Nicole Philipp

Dabei soll hier bloss festgehalten werden, was über Jahrzehnte als einigermassen verbreitetes Happening galt, nämlich dass eine stimmungsbegabte Band auf ein stimmungsempfängliches Publikum trifft: ein Konzert mit Publikum also, wie wir es aus Zeiten kannten, als vom Belpmoos noch Menschen in grösseren Fliegern in die weite Welt gespickt wurden und als es für die Berner und Bernerinnen noch zur Routine gehörte, mehrmals im Jahr in der Masse Lieder wie «Scharlachrot» oder «W. Nuss vo Bümpliz» über ein Open-Air-Feld oder durch ein helvetisches Vergnügungslokal zu johlen.