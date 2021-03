Fremdes Geld im Schweizer Fussball – Der Bierbrauer hinterlässt in Sion nur Katerstimmung Christian Constantin bringt dem FC Sion in den 90er-Jahren zuerst Ruhm und Erfolg – und fährt den Club danach an die Wand. Der Kameruner Gilbert Kadji übernimmt, erreicht wenig und ist schon bald wieder weg. Tobias Müller

Gilbert Kadji spricht im September 2001 zu den Sion-Spielern. VQH

Die Sonne schien hell in den frühen 90er-Jahren im Wallis. Ein braungebrannter, eloquenter 35-jähriger Mann liess die Fussballfans träumen und die Spieler des FC Sion jubeln. 1992 wurde der Club zum ersten Mal in der Geschichte Schweizer Meister, in den Jahren darauf dominierte man den Cup nach Belieben und 1997 gelang das Double. Nichts schien unmöglich und der junge König wollte noch viel mehr: unter die besten Acht Teams Europas zu kommen.

Ein Haufen Geld wurde in den Club hineingepumpt, grosse Spieler wurden geholt, der Erfolg war zum Greifen nah. Doch die Sterne des internationalen Fussballkosmos hingen zu hoch, die Kasse blieb leer und der junge König namens Christian Constantin zog von dannen. Er überliess den Schuldenberg von beinahe 14 Millionen Franken einem Bierbrauer aus Kamerun: Gilbert Kadji.

Es ist wohl nicht völlig verwegen zu behaupten, dass dem jungen Kadji weder der Schweizer Fussball, der FC Sion noch die Walliser Berge sonderlich am Herzen lagen. Kadji verfolgte eigene Ziele. Der junge Selfmade-Unternehmer betrieb in seiner Heimat mit seinem Vater eine Bierbrauerei, daneben bildete er im Trainingszentrum namens Kadji Sports Academies Fussballtalente aus, die selber von Europa und den Sternen und vollen Kassen träumten.

Bernabéu, Old Trafford, Tourbillon

Als Zwischenstation für seine jungen Talente auf dem Weg ins Bernabéu oder das Old Trafford sollte das Tourbillon dienen. Doch weil Träume nur selten wahr werden, Sion 1999 in die Nationalliga B abstieg, der Schuldenberg nicht kleiner wurde und die Swiss Football Liga den Club später sogar in die 1. Liga zwangsrelegieren wollte, wurde aus diesem Plan nichts.

Kadji, der im Wallis selten gesehen war und dessen Spieler noch seltener gewannen, machte 2002 einen Rückzieher und verkaufte den Club nach langem hin und her. Christian Constantin, Feind und Retter in einem, kehrte zurück, übernahm den Club und erzwang vor der Liga-Komission immerhin die Teilnahme in der Nationalliga B. In der Walliser Fussballwelt wurde es langsam wieder heller, und als der Club 2006 den nächsten Cupsieg holte, schien am Himmel die Sonne wieder.

Aus diesem Grund blickt die BaZ in Form einer Serie zurück und erinnert daran, wie sich massgebliche Beteiligungen ausländischer Investoren auf andere Schweizer Fussballclubs auswirkten.

